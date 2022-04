Sezona na jihočeských památkách 1. dubna vypukla naplno. Vzhledem k počasí nezačala s velkou pompou. Vytrvalé sněžení a zima k výletům nelákaly.

Zahájení plné návštěvnické sezony na českokrumlovském hradu a zámku. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Na českokrumlovském zámku se přesto zájemci o opět otevřenou první prohlídkovou trasu objevovali. „Počasí nám nepřeje, ale turisté chodí,“ sdělila v sobotu dispečerka průvodců Kristýna Hotovcová. Na zámku se kromě českých návštěvníků pohybovali i cizinci, i když do masových zájezdů před covidem to mělo hodně daleko. „Ano, zámek od pátku navštěvují i cizinci. Měli jsme tu už anglické a německé prohlídky.“ Na českokrumlovském hradu a zámku je kromě celoročně otevřených Hradního muzea a věže přístupná zatím pouze první, neboli základní prohlídková trasa. Ta návštěvníky zavede do původních historických zámeckých interiérů z doby renesance a baroka. Součástí prohlídkové trasy je mimo jiné zámecká kaple sv. Jiří, eggenberský sál se zlatým kočárem a proslulý rokokový maškarní sál.