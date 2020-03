ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Nechce, abychom napsali jeho jméno, ale ví, že Lheničtí si dají dohromady jedna a jedna. Sám se přes sociální sít přihlásil. Považuje za nutné vyvrátit fámu, že nedodržuje hygieniky nařízenou domácí izolaci.

„Ano, bohužel, jsem navštívil osobně naší lhenickou lékařku. Vůbec mě nenapadlo, že bych mohl být nakažený. Měl jsem jen trochu kašel. Teplotu žádnou,“ uvedl. Teplota přišla až po zhruba dvou dnech marození a vyšplhala se „jen“ na 37 stupňů. „To jsem ale lékařku nekontaktoval fyzicky, pouze telefonicky a následně dodržel veškeré pokyny, které jsem dostal,“ ujistil. I s manželkou jeli do Českých Budějovic na odebrání vzorku a čekal na výsledek. Osobně si prý do poslední chvíle myslel, že nemůže být pozivní na nový typ koronaviru.

Nemocný Lheničák říká, že kdyby se koronavir nevyskytl a nemluvilo se o něm, ani by s takovou nemocí k lékaři nešel. „Jako každý jiný bych šel do práce. Vážně mi nic není,“ popisuje s tím, že se musel nakazit od někoho z cestujících.

„Ale rozhodně jsem nebyl na lhenickém plese, jak někteří popisují. Z práce jsem se vrátil v pondělí a ples byl v sobotu,“ dodává s tím, že se cítí dobře a u jeho manželky se nemoc vůbec neprojevila. Nikdo z rodiny nevychází z domu a o nákupy se jim starají přátelé. „Musím jim moc poděkovat, okamžitě nám volali, jak mohou pomoci. Společně jsme vymysleli způsob, jak nám nákup bezkontaktně předat,“ doplnil. Přátelům tak po telefonu řeknou, co potřebují, a ti jim nákup zavěsí na plot. Rodina si pro něj dojde až ve chvíli, kdy nikdo není v dosahu.

Rodina dodržuje vše, co jim lékaři a hygienici nařídili. Ví, že koronavirus je problém. Na druhou stranu mají doma vydesinfikováno úplně všechno, co lze. „Manželka gruntuje a desinfikuje dům od rána do večera od sklepa po půdu,“ směje se na odlehčení situace a uzavírá: „Budeme v karanténě do té doby, dokud toho nezbavíme.“