PonoRoska, tak se jmenoval nedělní hromadný a zároveň charitativní ponor do vod ledové Malše u Malého jezu v Českých Budějovicích. Sešlo se tam na padesát registrovaných otužilců, kteří se rozhodli pomoci lidem s „ereskou“ čili roztroušenou sklerózou.

Otužilci se nořili do zimní Malše pro dobrou věc. Akci na pomoc lidem s roztroušenou sklerózou pořádala českobudějovická Roska. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

„Registrovaných bylo devětačtyřicet. Čekali jsme sice o něco vyšší účast, ale počítám, že hodně lidí, s nimiž jsme počítali, nepřijelo kvůli sněhové kalamitě,“ posteskla si Věra Švábová, předsedkyně organizace Roska České Budějovice, jež ponor na Maláku pořádala, a také ředitelka MS centra. „Nicméně počasí nám vyšlo nádherně, atmosféra byla skvělá, všichni si to užili.“

Minimální startovné bylo 200 korun, za odměnu originální medaile, hamburger, horký čaj nebo káva, fotka a skvělý pocit z toho, že pomohli. Byla i bohatá tombola, v níž byli slosováni všichni zaregistrovaní účastníci.

Markéta Čápová (vpravo) a Libuše Švrčková (uprostřed).Zdroj: Deník/Zuzana GabajováU ponoru nesměly chybět budějovické Promrzlé pyjavice v čele s úspěšnou zimní plavkyní Markétou Čápovou, která si posledního mistrovství světa v zimním plavání ve slovinském Bledu přivezla tři stříbra. „Dneska to bylo krásné, s tím sněhem to je úplně kouzelné,“ byla po ponoru nadšená zakládající členka Promrzlých pyjavic. „My se sem na Malák chodíme třikrát týdně, úterý, čtvrtek, neděle. A rádi uvítáme a zaučíme každého zájemce.“

„A dneska to navíc bylo pro Rosku! Tu musíme podpořit, to je jasné,“ doplnila ji další Promrzlá pyjavice Libuše Švrčková. I ona bodovala v Bledu, odkud přivezla pět medailí, tři stříbrné a dvě bronzové.

Ti, co nenašli odvahu k ponoru nebo se ponořit nemohou, ale podporují lidí s roztroušenou sklerózou jim dává smysl, mohou přispět na účet veřejné sbírky č. 242164841/0300 nebo ve výzvě na Darujme. Výtěžek půjde na rehabilitaci lidem s „ereskou“.

Jako by se nechumelilo, a to doslova, si v Malši zaplavala Martina Schreibová z Českých Budějovic, jinak též členka I. plaveckého klubu otužilců Praha. Pravidelně se chodí otužovat v Budějovicích na Vltavu. Martina Schreibová.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová„Dneska jsou úžasné podmínky a určitě chci ponořit Rosku, to jsem si nesměla nechat ujít,“ pochvalovala si další z řad zkušených otužilců, která se svým klubem jezdí skoro každou sobotu od podzimu do jara na závody v zimním plavání. „Já sama se otužuju od roku 2014, takže už pár let to je,“ dodala.

Co je to vlastně roztroušená skleróza? Tato nemoc, odborně nazvaná sclerosis multiplex a hovorově ereska, je považována za imunitně podmíněné onemocnění. To znamená, že imunitní systém těla napadá centrální nervový systém. Je to závažné onemocnění centrálního nervového systému, které se projevuje omezením pohyblivosti, postižením zraku nebo poruchami kognitivních funkcí. (Více se o nemoci dočtete na webu Dr. Max)

