Písek - Hned dvakrát představila svou knihu rodačka z Písku Katka Měšťanová. Román v mikrokapitolách nazvala Můj báječný život.

"Dva roky jsem sepisovala historky svých kamarádek - od těch celkem běžných, přes ty úplně šílené a stvořila jsem sedm třicátníc, které se prodírají životem a občas v něm jdou až na dřeň," uvedla ke knize její autorka.



Čtenáři v knize najdou příběhy o tom, jaké to je, když jste žena, máte na krku věk, který začíná trojkou, máte manžela, bývalého a současného milence, dítě, senilní tchyni, šéfa kreténa a podobně. Všechny historky se doopravdy staly," dodává Katka Měšťanová.



Autorka knihu poprvé představila v píseckému Hotelu U Kapličky, podruhé ve francouzském Bistru v Praze. Kmotrou byla Katka Kotalová, jedna z žen, z jejichž životního historek autorka čerpala.



V Hotelu U Kapličky svou další knihu uvedl Katčin otec, písecký spisovatel a nakladatel Jan Měšťan. Jeho kniha má název PAKÁRNA …když byla vojna povinná, hranice zavřená, Písek zelený… " Je to příběh z 80. let minulého století. S hlavním hrdinou se potkáváme od nástupu na povinnou vojenskou službu, když byl Písek ještě vojenským městem až do současnosti, kdy se po mnoha letech vrací na místo již zaniklých kasáren, aby uzavřel svůj příběh. Příběh nejen o vojně, ale také o událostech a době, kterou starší generace pamatuje a mladší bude nejspíš nevěřícně kroutit hlavou," přiblížil obsah knihy Jan Měšťan.



Třetím dárkem, jenž se dostává na vánoční knižní trh, jsou Příběhy starých píseckých domů a osudy jejich obyvatel spisovatelky a novinářky Zlaty Měchurové.