Písek - Zatím není jasné, zda expozice zůstane ve Sladovně, nebo skončí jinde.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Ondřej Šmíd

V dlouhodobém projektu rekonstrukce technické památky Sladovna bylo první stálou expozicí Centrum ilustrace pro děti. Stálo patnáct milionů korun, po sedmi letech provozu je jeho zůstatková cena třetinová. O dalším osudu expozice se nyní vedou vášnivé debaty mezi zastupiteli města a veřejností.

Tereza Dobiášová, ředitelka Sladovny, o. p. s, je přesvědčená, že expozice věnovaná spíše historii dětské ilustrace už není přitažlivá a navrhla ji přestěhovat. „Sladovna je závislá na návštěvnících a my jim musíme nabídnout něco, za co budou ochotni zaplatit vstupné," argumentovala na jednání zastupitelstva. U části zastupitelů však nenašla podporu pro přemístění expozice. Schválili sice 1,1 milionu korun na novou expozici, ale kam ji umístit, se neshodli.

Centrum ilustrace pro děti je v majetku města, Sladovna je spravuje jako svěřený majetek. Většina členů správní rady Sladovny je přesvědčena, že současná podoba se již přežila. „Měla by být nově designovaná, lépe v nových prostorech, nejlépe ale opět v rámci Sladovny jako kulturní instituce založené co by Centrum ilustrace pro děti a tvorby Radka Pilaře. Stejně tak jsem ale přesvědčen, že Sladovna potřebuje okysličit a pozměnit umístění expozic včetně té stálé," uvedl Radek Boček, předseda správní rady.

Část veřejnosti a zastupitelů se tvrdě postavila proti případnému zrušení expozice, i když připouští, že její revitalizace je nutná. „Expozice byla koncipována jako celek a měla by tak být zachována. Ale je nutné ji doplnit a změnit. Jsou tady například nefunkční dotykové obrazovky a špatné osvětlení. Přitom by mohla sloužit k tomu aby přivedla malé čtenáře ke knize, a tak sloužila k dalšímu vzdělávání dětí z mateřských škol a prvního stupně základních škol. Za důležité považuji také to, aby zde byl kustod," myslí si starostka Eva Vanžurová (Jihočeši), povoláním učitelka.

Také její stranický kolega, radní Luboš Průša se vyslovil pro zachování expozice jako celku, i když v novější podobě. „Současná expozice se stala nefunkční a málo navštěvovanou i díky špatné údržbě a tomu, že zde chybí projektory za 350 tisíc korun, které nikdo nemůže dohledat," zdůraznil Luboš Průša. Do debaty se přidal také zastupitel a předseda kulturní komise Jiří Hladký (VPM): „Budu i nadále bojovat za to, aby expozice zůstala vcelku, ať již ve Sladovně, pro kterou byla projektována, nebo jinde."

K budoucnosti centra ilustrace se vylovil rovněž výtvarník Petr Sís, který je v expozici zastoupen. „Knihy pro děti, které se před několika lety zdály zastaralé, nebyly nahrazeny moderními technologiemi, naopak prodávají se více než dříve," uvedl mimo jiné. „Proč se má expozice za drahé peníze stěhovat do jiných prostor, když vše je vyprojektováno a vyrobeno na míru pro prostory stávající?," ptá se režisér a producent Martin Srba.

„Nikdy nebylo mým úmyslem současnou expozici vzít a vyhodit. Od začátku jsem počítala jednak s transformací obsahu a případným využitím jednotlivých segmentů," brání se Tereza Dobiášová. Ředitelka navrhuje přemístit ve Sladovně expozici do Bílých a Debatních trámů, nyní jsou ve hře Nízké trámy. Centrum ilustrace by měla nahradit velmi úspěšná výstava Mraveniště, což správní rada Sladovny podpořila. Definitivní rozhodnutí by mělo přispět k tomu, že Sladovna zůstane přitažlivou pro Písečáky i návštěvníky města.