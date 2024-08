Dům v Otavské ulici v Písku se stane jedním z několika míst, kde najdou děti z dětského domova nové zázemí. Unikátní projekt má pomoct jejich začlenění do běžného života.

Město Písek se stává součástí unikátního projektu zaměřeného na zlepšení životních podmínek pro děti umístěné v dětských domovech. V Otavské ulici byla zakoupena nemovitost, která se promění v nový domov pro skupinku šesti dětí školního věku. Tento projekt, financovaný z grantových prostředků, má za cíl poskytnout dětem život v běžném rodinném prostředí a podpořit jejich zdravý vývoj a přípravu na samostatný život.

Jak projekt funguje

V rodinném domku budou děti žít v menší, rodinně orientované skupině, kterou bude doprovázet tým odborného personálu, běžně označovaného jako "tety" a "strýcové". Tento model péče je znám svou efektivitou, protože nabízí individuálnější přístup, stabilitu a potřebné zázemí pro děti, které zažily různé formy traumatu nebo ohrožení. Projekt v Písku není jediný svého druhu. V rámci Jihočeského kraje se do tohoto transformačního programu zapojila další tři města, celkem tedy čtyři dětské domovy. Nutno zmínit, že již několik let funguje podobné zařízení v obci Skály mezi Pískem a Protivínem, kde žijí dospívající chlapci. Zkušenosti z tohoto projektu jsou velmi pozitivní – děti jsou zde spokojené, šťastné a mají možnost zapojovat se do komunitního dění v obci.

Důležitost projektu pro děti

V České republice je stále vysoký počet dětí v ústavní péči – přibližně 8000. Tyto děti často nemají možnost zažít skutečné rodinné prostředí, které je klíčové pro jejich zdravý vývoj a přípravu na samostatný život. Projekt v Písku se proto zaměřuje na to, aby dětem poskytl možnost vyrůstat v prostředí, které simuluje život v běžné rodině. Děti se učí samostatnosti, pomáhají s domácími pracemi, vaří, uklízí a postupně přebírají odpovědnost za své jednání.

Přínos pro místní komunitu

Zkušenosti iniciativy 8000 důvodů, která se podílela na transformaci pobytových služeb napříč republikou, ukazují, že zpočátku bývají obavy ze změny na obou stranách. Noví sousedé si říkají, co nám to přinese? Vychovatelé si zase říkají, jak to tam bez podpory ostatního personálu zvládneme. Vzájemné poznání přináší obohacení oběma skupinám. Rodinky se stávají součástí místního života, učí se interakci a spolupráci s ostatními obyvateli a účastní se kulturního a společenského života.

Podpora projektu

Tento projekt je podpořen Nadací JaT v rámci iniciativy 8000 důvodů a díky unikátní investiční výzvě Ministerstva práce a sociálních věcí. Jihočeský kraj je jedním z lídrů v této oblasti a díky pečlivému plánování a odborným konzultacím se daří dosahovat velmi dobrých výsledků. Dětský domov Písek věří, že nový domov v Otavské ulici přinese dětem lepší a šťastnější život a že budou místní komunitou přijaty s otevřenou náručí. Tento projekt je příkladem toho, jak lze změnou přístupu a prostředí zásadně ovlivnit budoucnost dětí, které měly méně štěstí. Společnými silami můžeme vytvořit lepší svět pro všechny děti, a to i ty, které z různých důvodů nemohou vyrůstat ve své původní rodině.

Jiří Klokočka