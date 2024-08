Jedním z vybraných objektů je rodinný dům v Otavské ulici v Písku, kam by se mělo nastěhovat šest dětí školního věku plus jejich vychovatel. Proti záměru se zvedla vlna nevole mezi sousedy, tedy aspoň těmi, jejichž jménem vystoupil Robert Turinský v úvodu čtvrtečního zastupitelstva. Žije zde podle jeho slov převážně střední a starší generace, která už chce mít svůj klid. „Nechceme, aby se sem přestěhovala skupina dětí a náš klid nám vzala. Pomáhat dětem je fajn, řekne každý, ale jen dokud se ho to přímo netýká. Já pokud si to dám na misky vah, upřednostním přijít domů, sednout si na zahradu a mít klid," konstatoval Robert Turinský s tím, že se v ulici chystá petice. I když se projekt netýká přímo města, chtěli obyvatelé ulice seznámit se svým postojem zastupitele a případně získat jejich zastání.

Podpory se však stěžovatelé nedočkali. Zastupitelé se vyjadřovali spíš ve prospěch plánovaného projektu, který má pomoct dětem začlenit se do běžného života. „Když se tento záměr projednával v krajském zastupitelstvu, měl jednoznačnou podporu. Děti z dětských domovů mají za sebou a vlastně nejspíš i před sebou hodně nesnází a pokud jim tímto způsobem můžeme pomoct, tak jen do toho," vyjádřil podporu místostarosta Písku Michal Přibáň.

Zastupitel Petr Hladík se podivoval nad tím, že vůbec obyvatelé s takovou iniciativou přišli. „Když se tam nastěhuje rodina se sedmi dětmi, také si přijdete stěžovat na zastupitelstvo? Co by přesně město mělo podle vás dělat?" tázal se.

Radní Luboš Průša připomněl, že v Písku už funguje jakási podobná podpora asi pětadvacet let. „Město půjčovalo ze svého fondu byty jako startovací pro děti z dětských domovů a za celou dobu si nepamatuji, že by byl někde problém," podotkl. Několik let funguje podobné zařízení také ve Skalách u Protivína, kde žijí dospívající chlapci.

Radní Martin Brož zmínil, že žil 15 let kousek vedle dětského domova na Americe a nikdy neměl s jeho svěřenci problém. „Většina z těch dětí byla lépe vychovaná než děti bydlící v domech kolem. Dejme tomu projektu šanci," apeloval.

Jediné, v čem by město mohlo nějak ovlivnit budoucnost projektu, je případná změna územního plánu, pokud by bylo nutné ji řešit. To ale v současné době není zcela jasné. Jak vysvětlil Roman Fouček, vedoucí oddělení územního plánování a památkové péče, město nemá k dispozici přesné údaje, jak bude skupina fungovat. „Pokud to zůstane vedené jako byty, není to v rozporu s územním plánem. Pokud by to bylo vedeno řekněme jako pobočka školy, byla by třeba změna územního plánu," vysvětlil.

V Písku si Jihočeský kraj nevybral pouze dům v Otavské ulici. Další skupina dětí by se měla přesunout do bytu v Čechově ulici.