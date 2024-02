Nedostavěný motorest v Záhoří.Zdroj: Deník/Lucie KotrbováBudovu začala stavět obec v osmdesátých letech. Záhoří byla tehdy velká středisková obec, pod kterou spadala spousta okolních obcí, které se po revoluci osamostatnily. V objektu, který se stavěl v takzvané akci Z, mělo vzniknout centrum kultury, velký sál a vývařovna. S výstavbou se pokračovalo ještě nějakou dobu po revoluci, ale obci došly peníze, tak budovu prodala.

Nedostavěný objekt následně vystřídal několik majitelů, kteří se snažili ho dokončit. Poslednímu z nich se to téměř podařilo a když už stavbu dotáhl téměř k otevření motorestu, na který ji předělával, dostal se do problémů a objekt připadl bance. Od té doby nedostavěný motorest, který nikdy nebyl zkolaudován, chátral a nikdo se mu nevěnoval.

V roce 2006 budovu obec vydražila a od té doby je opět v jejím majetku. Začal se připravovat projekt na přestavbu na multifunkční zařízení, jak před časem připomněl dnešní starosta Petr Kápl, který už byl v té době místostarosta. „Požádali jsme o dotaci do ROPu, ale neuspěli jsme. Následně jsme zkusili projekt ještě jednou upravit a znovu požádat o peníze, tentokrát do IROPu. Ani tehdy jsme neuspěli,“ poznamenal s tím, že obec nikdy neměla na to budovu zrekonstruovat z vlastních prostředků.

Dům tedy chátral dál, až se objevil zájemce, který zde chtěl otevřít hospodu. Měl v plánu dotáhnout stavbu, ale asi po roce jednání od něj ustoupil. Pak přišlo období, kdy se o záhořském motorestu asi nejvíc psalo a mluvilo. Před rokem 2018 kontaktoval obec investor, který tu chtěl vybudovat casino. To však vzbudilo velký rozruch nejen u místních. Lidé sepsali petici, ve hře bylo i místní referendum. Zastupitelstvo nakonec ukončilo jednání s investorem a budovu odmítlo prodat.

V současné době je budova zabezpečená, má zatlučená okna a obec s ní nemá žádný záměr. Podle územního plánu má budova sloužit jako občanská vybavenost. Bez dotace však nemá obec šanci takový objekt dostavět a ani následný provoz by nebyl reálný. Aktuálně se neřeší ani prodej, ani demolice.

Vila Marta nad řekou Otavou v Písku.Zdroj: Deník/Lucie KotrbováPomyslné stříbro mezi „ostudami Písecka“ získala písecká vila Marta nad řekou Otavou, jejíž historie je spojena s politickou vězeňkyní Dagmar Šimkovou. Majitelem budovy je písecký zastupitel Marek Anděl, který často čelí kritice kvůli jejímu zanedbanému stavu. Od záměru rekonstrukce však podle svých slov ani po letech neupustil. „Vilu jsme před lety kupovali za účelem rekonstrukce a rodinného bydlení. Všechno ale trvalo dlouhé roky, jednání s úřady, vyřizování katastrálního zaměření, povolení a tak dále. Poslední razítko jsme dostali v listopadu 2019 a na jaře přišel covid. Tím se všechno zastavilo a dneska doba nepřeje velkým rekonstrukcím, co si budeme povídat,“ shrnul situaci s tím, že má i nadále v plánu vilu opravit a využívat k bydlení. „I když to není jednoduché, prodat to rozhodně neplánuji. Rekonstrukce bude nakonec ze všeho, čím jsem zatím prošel, to nejjednodušší. Až nastane správný čas, pustím se do ní,“ uvedl Marek Anděl.

Bývalá léčebna U Honzíčka v Píseckých horách.Zdroj: Deník/Jana UrbanováZa další ostudy považují čtenáři bývalou léčebnu U Honzíčka v Píseckých horách, kterou koupil v roce 2022 prachatický lékař Zsolt Kecskeméthy za více než osm milionů korun. Má v plánu zde vybudovat domov pro seniory s pečovatelskou službou. Objekt je prázdný od roku 2015, kdy se psychiatrická nemocnice přestěhovala do nových prostor v areálu bývalých Žižkových kasáren.

Ostudou je podle čtenářů také bytový dům ve Svatoplukově ulici v Písku, kterému se říká Dům hrůzy. Nelíbí se jim ani bývalá restaurace Šumava v Burketově ulici. Mezi tipy, které do redakce lidé poslali, se objevily také budova PPP na Alšově náměstí, dům v Heydukově ulici, kterým vede průchod do parku, či zámek ve Veselíčku.