Na žalostný stav průchodu z Velkého náměstí do parku už dlouho upozorňují obyvatelé města i turisté. „Pozastavují se i nad rozdílem v údržbě tohoto průchodu a průchodu z Heydukovy ulice, který jsme před zhruba pěti lety opravili a pravidelně ho udržujeme. Město však nemá k průchodu z Velkého náměstí zřízeno ani věcné břemeno, proto ho nemůže opravit,“ vysvětlila místostarostka Petra Trambová.

Na věcném břemeni se městu s majiteli domů nepodařilo dohodnout. Díky koupi obou nemovitostí bude město konečně moci důležitou spojnici mezi Velkým náměstím a Palackého sady opravit a udržovat. Obě budovy jsou před celkovou rekonstrukcí a o jejich využití se bude teprve hovořit. „Pokud by domy koupil někdo jiný, neměli bychom žádnou záruku, že se s novým majitelem na věcném břemeni k průchodu domluvíme. Hrozilo by, že průchod bude v žalostném stavu dál, a to jsme nechtěli,“ poznamenala Petra Trambová.

Milevsko zavřelo mateřskou školu, před několika lety přitom prošla rekonstrukcí

V obou domech se nachází šest až sedm nebytových prostorů a pět bytových jednotek o celkové výměře cca 1 300 m2. Další prostory, které by bylo možné v budoucnu využít, jsou na půdě obou domů. Objekt v Palackého sadech je navíc podsklepený.