Program oslav začne ve 14 hodin a o hodinu později je v plánu slavnostní zahájení oslav. Během odpoledne návštěvníci uvidí ukázky složek integrovaného záchranného systému, psovodů či historického hašení, vystoupí kapely Maxim Turbulenc, Poetika a Paradoxy a po celou dobu budou připravené také soutěže, skákací hrad a další aktivity pro děti.

V Písku zažijete muzejní noc s Kelty. Jejich dobu představí také velká výstava

V písecké zeleni se vysekávají mozaiky

Písek - Pracovníci městských služeb vytvářejí i letos na travnatých plochách městské zeleně mozaikové variace. "Tím, že se část plochy neposeče, dokáže porost zadržet více vláhy, chladí a slouží také hmyzu jako útočiště a životní prostor pro všechna jejich vývojová stádia, kterým mimo jiné zajišťuje potravu," vysvětlila tisková mluvčí radnice Petra Měšťanová s tím, že metody sečení trávy šetrnější k přírodě se v Písku uplatňují už čtvrtý rok. Kromě toho, že se travnaté plochy sečou oproti předešlým rokům na vyšší výšku a méně často, dochází u nich k plánovanému vymezení ploch, u kterých se sečení cíleně vynechává. "Tento způsob se označuje jako mozaiková seč a na území města Písku se objevuje na přibližně třech hektarech," zmínila mluvčí. Pro mozaikovou seč jsou vybírána místa s největším podílem kvetoucích rostlin, aby se maximálně podpořila biodiverzita v dané lokalitě. "Vhodné podmínky pro hmyz jsou také na květnatém pásu u Otavy, na kterém je kvetoucí směs doplněna třemi hmyzími domky. Jedná se o první úspěšně zrealizovaný projekt z loňského participativního rozpočtu," připomněla Petra Měšťanová. Neobvyklé ornamenty se na travnatých plochách v Písku objevily poprvé loni, a to u Šarlatského rybníku, na Pakšovce a některých sídlištích.

V píseckých marketech kradly tři ženy

Písek - Strážníci městské policie v minulém týdnu několikrát řešili krádeže v píseckých supermarketech v Nádražní ulici. Ve třech případech kradly ženy, a to z Mirovic, Milevska a Strakonic. Žena z Mirovic si z obchodu chtěla odnést alkohol, žena ze Strakonic potraviny a žena z Milevska kradla také potraviny. Všechny se ke svému jednání přiznaly a dostaly pokutu.

OBRAZEM: V galerii Portyč vystavují členové Fotoklubu Písek

Recidivista kradl láhve s vínem i auto

Písek - Písečtí kriminalisté zadrželi v pondělí 30. května muže (1985) s kriminální minulostí, který měl opět škodit a krást. Recidivista se měl v pátek 27. května odpoledne vloupat do sklepa v domě v Sovově ulici v Písku, kde odcizil kompresor, láhve s vínem a nalezl také klíče od osobního automobilu značky Fiat. "Pachatel odcizené klíče okamžitě použil. Vozidlo našel, odemkl, naložil do něj vše to, co ukradl, a ujel," popsala písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová. Jak doplnila, kriminalisté zjistili, že muž si měl ukradené věci schovat a odcizeným automobilem dál jezdit na zlodějské výpravy. V neděli 29. května odpoledne měl přijet do obce Vojníkov, kde se vloupal do chalupy a odcizil nápoje, finanční hotovost i cestovní kufr, do kterého si vše schoval. "Výčet protiprávních jednání dále pokračuje, muž totiž jezdil odcizeným osobním automobilem přesto, že mu byl opakovaně vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel," poznamenala mluvčí. Kriminalisté během výslechů zjistili okolnosti případů, našli i odcizené věci, které vrátili majiteli, a po vozidle odvolali celostátní pátrání. Vyšetřování stále pokračuje.

V Protivíně se bude mluvit o rostlinách

Protivín - Protivínský vlastivědný klub pořádá besedu na téma Botanika – rostliny kolem nás s Františkem Zimou. Uskuteční se ve čtvrtek 16. června od 17 hodin v budově Evangelické církve metodistické v Mírové ulici.