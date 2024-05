Dobová válečná technika, vojáci v historických uniformách a vzpomínky na dramatické události, to vše patří k oslavám konce druhé světové války. V Písku si lidé díky spolkům Buddies of the 4th Armored Division Písek a Svornost připomněli 79. výročí osvobození města americkou armádou. Ta původně až do města postoupit neměla, situace si ale žádala změnu plánů. Když pak 10. května 1945 přijela do Písku, po jehož okraji se táhla demarkační linie, Rudá armáda, neměla už koho osvobozovat.

Písečtí u památníku nedaleko Zemského hřebčince vzpomínali na setkáni spojeneckých armád v květnu roku 1945. | Foto: Deník/Hana Svítilová

Na historické okamžiky, které přinesly mír a svobodu, obyvatelé Písecka vzpomínali na několika významných místech a s ohledem na tehdejší události začali už v pondělí 6. května u památníku na vrchu Vostrák u Chlaponic, kde si připomněli dohodu o kapitulaci německé posádky. Tentýž den vzdali u památníku 4. obrněné divize U.S. Army Na Štychu v Písku hold americké armádě, jež město osvobodila.

Aby Američané vyslali svou jednotku na „zakázané“ území přes demarkační čáru do Písku, požádali ve snaze zabránit zbytečnému krveprolití samotní obyvatelé a revoluční národní výbory. Vojákům čtvrté obrněné divize, která byla součástí třetí americké armády, se tak 6. května 1945 pozdě odpoledne podařilo vynutit si kapitulaci písecké německé posádky Wehrmachtu, odzbrojit ji a začít Němce odsouvat do zajateckých táborů. O den později se do Písku přesunuly další americké jednotky s těžkou obrněnou technikou, rozmístily se ve městě a v blízkém okolí. Téhož dne Německo podepsalo kapitulaci a 8. května oficiálně zavládl mír. Obě spojenecká vojska se ale na tehdejší hlavní silnici do Budějovic u Zemského hřebčince setkala až 10. května odpoledne. To dorazila 117. divize Rudé armády. Další, 106. divize vstoupila do města ulicí Na Hradbách. Asi po týdnu americké velení přesunulo své jednotky z města za demarkační linii a předalo své dočasné kompetence zpět k Sovětům.

Právě tyto události si Písečtí připomněli ve středu u památníku v sousedství hřebčince. Nechyběly u toho kluby vojenské historie, především domácí Buddies of the 4th Armored Division, starosta Písku Michal Čapek, senátor Tomáš Fiala, ale ani Elena Bagatella, zástupkyně kanceláře vojenského přidělence Velvyslanectví USA. „S pokorou a vděčností tu dnes před vámi zastupuji Spojené státy americké, abychom si připomněli osvobození vašeho krásného kraje a vzdali hold odvážným spojeneckým vojákům. Přinesli velké oběti, v mnoha případech tu nejvyšší. Jsem vděčná, že vzpomínka na naše společné oběti přetrvala a dnes je mi ctí stát po boku každého z vás,“ zdůraznila. Zmínila ale i paralelu se současnými hrozbami. „Před sedmdesáti devíti lety nás touha po svobodě a spravedlnosti sjednotila ve společném úsilí proti tyranii a útlaku. Letos slavíme dvacáté páté výročí vstupu ČR do NATO. Podtrhuje zásadní význam naší spolupráce a závazku společně chránit naše hodnoty. Brutalita, k níž denně dochází v útočné válce válce Ruska na východě Ukrajiny, nám připomíná, co je pro naše země v sázce. Stejně jako naše spojenectví před sedmdesáti devíti lety zajistilo vítězství nad autoritářstvím, musí nyní zůstat jednotné v podpoře Ukrajiny proti stejným hrozbám,“ je přesvědčena.

Písečtí nejsou zdaleka jediní, kdo si události spojené s koncem války připomínají. Divácky atraktivní akce se chystají i o nadcházejícím víkendu například v Sedlici na Strakonicku (v pátek bude např. k vidění dobový vojenský tábor, v sobotu můžete být svědky bojových ukázek) nebo v Českém Krumlově.