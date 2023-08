Nejčastějším záchytem táborníků u Hejtmanu v Plané nad Lužnicí je rákosník obecný. Četný je také rákosník proužkovaný či vlaštovky v nocovišti. Za dobu působení v lokalitě chytli i různé rarity, například ostříže lesního, černého datla, sluku lesní, rákosníka tamaryškového, sýkořice vousaté i bukáčka malého. Loni chytili 45 ledňáčků, letos zatím 12 kusů, do sítí se nechalo lapit i sedm netopýrů.

Na tábor už od dětství jezdí Karel z Mladé Vožice. Deník ho zastihl zrovna, když vypouštěl brhlíka lesního. „Jezdím sem s rodiči od narození, mám to tu moc rád,“ popisuje. Přednost dává větším opeřencům než těm maličkým. „Můj oblíbený pták je právě brhlík, líbí se mi i strakapoudi a ledňáčci. Baví mě ornitologie, příroda a zvířata celkově,“ dodává šestnáctiletý mladík.

Brhlík je prý velice zajímavý pták, může díky svým drápkům chodit po stromě i hlavou dolů. „Perfektně ho rozeznáte od jiného druhu také díky hnízdění, staví si hnízda v přirozených dutinách či budkách a vystýlku tvoří jemné šupiny z borovice,“ vysvětluje ornitolog František Vališ. Jedinečný je také tím, že hnízdí pouze jednou do roka. „Jiné druhy hnízdí i třikrát do roka, brhlík jen jednou. Pohlaví se dá dobře rozeznat díky oranžovému zbarvení peří pod křídly. Samci jsou výrazně tmavší. Jinak jsou si samice a samci velice podobní,“ popisuje.

Na táboře se prý stane řada zajímavých příhod. „Mám hodně veselých příhod, to by bylo na dlouhé vyprávění. Když jsem byl asi čtyřletý, rodiče tu prý ohřívali vodu v plastových lahvích na sluníčku a v tom mě potom koupali ve vaničce,“ vypráví Karel.

Zapojují mládež a širokou veřejnost

Cílem ornitologů je ptáky šetrně zachytit do nárazových sítí či dalších zařízení. Opeřence přinesou ve speciálních sáčcích, následně je určí, změří, zváží, přidělí velikostně odpovídající kroužek s unikátním číslem a vypouští zpět do volné přírody. První kontroly odchytových stanovišť se konají v šest hodin ráno, poslední ve 22 hodin večer. Sítě se stahují během deště či nadměrného větru a velkého horka. „Stanoviště periodicky kontrolujeme. Jsme dost závislí na počasí, chytáme za standardních podmínek,“ podotýká ornitolog.

Modrý diamant chytili jen dvakrát

Do vědecké práce se snaží zapojit mladé lidi i širokou veřejnost. „Motivem je především výzkum avifauny (ptačí populace) této lokality. Ke spolupráci vyzýváme mladé lidi, děti i širokou veřejnost,“ uvádí s tím, že tábor se koná každoročně, letos v termínu od 29. července do 6. srpna. Případnou návštěvu je však lépe hlásit předem.

Pořádají přednášky také pro obyvatele okolních domovů pro seniory, měli tu expedici dvou autobusů z Chýnova a ve středu 2. srpna přijeli obyvatelé plánského domova s pečovatelskou službou. „Tomu, kdo přijde, se snažíme poskytnout možnost vidět ptáky všech skupin, sítě máme v rákosinách, příbřežních křovinách a zařadili jsme i část lesa a lokalitu Boreckého potoka, abychom měli i zástupce ptáků kolem tekoucích vod,“ shrnuje.

Populace ptáků klesá

Během let již mohou porovnávat stavy ptactva, kterého prý rapidně ubylo. Před deseti lety zachytili průměrně 850 ptáků denně, dnes je to kolem 600 kusů. „Ptáci jako takoví jsou vynikajícími indikátory stavu životního prostředí, reagují na stavební změny, například výstavbu dálnice D3, novostavby domů, vyvíjí se také zemědělská, lesnická a rybářská činnost a ubývá potravy, zejména hmyzu,“ naznačuje Josef Jahelka, proč ptactva ubylo.

OBRAZEM: Ornitologové si založili tábořiště u rybníka Koberný

Výborně funguje zpětná vazba. „Z našeho kroužkování byli zachyceni ptáci v mnoha zemích Evropy, z druhé strany, my jsme tu chytli ptáky jak tuzemské, tak zahraniční. Loni to byl třeba pták z Malty, šlo o ptáčka, co urazil asi 1600 kilometrů,“ zmiňuje Josef Jahelka. I ornitologové se sem slétají jako ptáci z dalekých míst, kromě Čechů a Slováků, zde fungují odborníci z Bangladéše i Francie.

Ornitologický tábor pořádá Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Sezimovo Ústí ve spolupráci s Kroužkovací stanicí Národního muzea Praha, někteří z účastníků jsou studenti zemědělských univerzit, mohou zde tak absolvovat svou praxi.