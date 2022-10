Zvíkov je ve správě Národního památkového ústavu, areál je v těchto dnech veřejnosti přístupný od 8 do 18 hodin, do hradu se návštěvníci podívají pouze o víkendu od 9.30 do 15.30 hodin.

Orlík bez vody láká k průzkumům. Břehy i hladina jsou plné objevitelů

Hladina Orlické přehrady klesla o více jak 9 metrů a odhalené břehy odryly své poklady, u Zvíkova hlavně skaliska, staré cesty, pařezy a další. Povodí Vltavy Orlík upustilo z důvodu výstavby nového protipovodňového opatření, bezpečnostního přelivu za 1,78 miliardy. Celkem ve vodním díle chybí asi 150 milionů metrů krychlových vody, hladina má zůstat v tomto stavu až do března 2023.