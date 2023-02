Podle mluvčího státního podniku Povodí Vltavy Hugo Roldána postupné zvyšování hladiny vodního díla začalo v sobotu 18. února, na novou plavební sezonu by tak Orlík měl být včas připraven. „Začali jsme zvedat hladinu o něco dříve, asi o měsíc, než bylo původně plánováno. Upouštíme Lipno, kde se hladina zvedá i v důsledku tání sněhu. Mohli jsme začít s dopuštěním Orlické přehrady, protože stavaři dokončili klíčovou fázi prací na bezpečnostním přelivu dříve,“ vysvětlil mluvčí.

Do května v normálu

Vodohospodáři nepředpokládají vzhledem k současnému přítoku a dostupným předpovědím počasí v nejbližších dnech razantní vzestup hladiny. „Půjde spíše o pozvolné a přerušované dopouštění s občasnými poklesy hladiny, které budou souviset s provozní situací v elektrizační soustavě,“ vysvětlil Hugo Roldán. Informace o aktuálním stavu vody může veřejnost sledovat také na webu Povodí Vltavy, v aplikaci Stavy a průtoky.

Orlík bez vody vydává tajemství. Poznejte zimní kouzlo odhalené přehrady

Na obvyklý stav se Orlík dostane koncem dubna. „Od 1. května nám začíná klasická plavební sezona, to už bude hladina v normálním stavu a lodě budou moci na nádrž vyplouvat bez omezení,“ dodal Hugo Roldán.

Zdroj: Lenka Pospíšilová

Poslední šance na průzkum

Takto hodně upuštěný Orlík už by nikdy neměl být. „Nevypadá to tak, pokud nepřijde žádné mimořádné sucho, tak by se hladina neměla dostat pod kótu 339 metrů nad mořem ani kvůli stavbě bezpečnostního přelivu, protože u dalších prací už nebude potřeba o tolik snižovat stav vody,“ konstatoval.

Orlík bez vody odhalil i skalní útvary a bývalý jez na Českobudějovicku

Více o stavbě ZDE.

Všichni průzkumníci, kteří tak chtějí vidět ještě poklady běžně skryté pod vodou mají poslední šanci během následujících dní. „Postupně vše odhalené voda znovu pohltí a už to lidé pravděpodobně nikdy nespatří,“ uzavřel Hugo Roldán.

Vodohospodáři začali vodu upouštět loni v srpnu, hladina přehrady klesla o více než 9 metrů. Nyní se opatření, kdy maximální výška hladiny zůstávala na kótě 339 metrů nad mořem, ruší. Vzestup hladiny v nádrži bude záviset na aktuální hydrologické situaci, množství vody ve sněhu na povodí nad vodním dílem, hydrologické předpovědi a provozní situaci na celé Vltavské kaskádě. Průtok z údolní nádrže Lipno kolísá, v úterý 21. února ráno byl 5,9 metrů krychlových za sekundu, v pondělí 20. února to bylo 15,3 metrů krychlových za sekundu.

Orlík bez vody láká k průzkumům. Břehy i hladina jsou plné objevitelů

Nový bezpečnostní přeliv: Kvůli stavbě díla za 1,78 miliardy bylo nutné vypustit asi 150 milionů metrů krychlových vody. Vodní dílo Orlík je dle vyjádření státního podniku Povodí Vltavy prvkem kritické infrastruktury státu a nejdůležitějším článkem soustavy vodních děl Vltavské kaskády. Stavba přelivu zásadně zvýší bezpečnost vodního díla Orlík před extrémními povodněmi a současně zvýší i míru ochrany před povodněmi pro více než 240 tisíc obyvatel a jejich majetek na dolním toku Vltavy. Cílem projektu je zajistit bezpečnost vodního díla i pro případ výskytu zcela extrémních povodní. V souladu se současnými standardy bude přehrada po rekonstrukci schopna bezpečně převést desetitisíciletou povodeň.