Ve čtvrtek 27. června v podvečer byl v lese nalezen dospělý orel mořský, který byl na první pohled ve velmi špatném stavu. „Už při příjmu v lese jen ležel, byl apatický a v křídle měl miliony larev much. A k tomu nějaké poranění na hlavě a další," popsal nález zraněného dravce vedoucí makovské záchranné stanice Libor Šejna.

Zvířeti se okamžitě snažili pomoct, jak bylo možné. „Ránu jsme několikrát vydezinfikovali, vymyli, dostal hned antibiotika a zavodnění a následující den v pět hodin ráno jsem měl vyrazit na kliniku do Kralup," popsal vedoucí stanice s tím, že orel bohužel uhynul ještě večer. Příčina prvotního zranění není známa. „Je ho škoda," dodal smutně Libor Šejna.

Zdroj: Záchranná stanice živočichů Makov. Orla mořského našli zraněného v lese.

V posledním červnovém týdnu nešlo o jediný nález orla mořského. Ve druhém případě se však jednalo o letošní mládě, které naštěstí nebylo zraněné. Poskakovalo po lesní cestě. „Nic mu nebylo, hned po vylétnutí z hnízda je to běžné a tak jsme ho tam nechali. Rodiče ho podle křiku snadno najdou a rybu mu přinesou," vysvětlil vedoucí stanice.

Na přelomu května a června se záchranná stanice podělila o jeden orlí happy end, které se samozřejmě čtou o mnoho lépe. Po tříměsíční rekonvalescenci se tehdy podařilo vrátit do přírody třináctiletou samici orla mořského. Snad bude do budoucna co nejvíce podobných šťastných konců a minimum těch smutných.