Letošní mládě orla mořského vypustili pracovníci makovské záchranné stanice zpátky do přírody, a to i s vysílačkou, která může v případě nouze dravci znovu pomoct. Samici odchytli v první polovině července v Píseckých horách vyhublou a na pokraji smrti. Jak připomněl vedoucí stanice Libor Šejna, bez pomoci by zřejmě nepřežila. Zhruba po měsíci, kdy nabírala sílu v záchranné stanici, mohla být vypuštěna zpátky na svobodu.

Při procházce v lese našli mladou samici orla mořského. Bez pomoci by nepřežila

Orla mořského bude sledovat vysílačka, která mu může v případě potřeby znovu pomoct.Zdroj: archiv staniceNa dravce ze "svého rajónu" se před vypuštěním přijel podívat starosta Písku Michal Čapek. Pohyb orla budou nyní ochránci přírody sledovat přes vysílačku, která se často dává čápům před jejich tahem na jih. Podle Libora Šejny to není u dravců tak časté, ale ani neobvyklé. „Vysílačky se mohou dávat vybraným zvířatům od určité velikosti, musí je jednoduše unést," vysvětlil s tím, že letos dostanou baťůžky s vysílačkou i dva makovští mladí čápi černí. „Původně jsme to neměli v plánu, ale jsou to letos jediní černí čápi, kteří vysílačky budou mít, tak jsme se rozhodli takto," doplnil. Čápi budou podle něj odlétat na jih tak do deseti dnů.