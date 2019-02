Písecko - V době od 28. ledna do 6. února nás opustili:

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Mazanec

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

30. 1. Petr Král, Slabčice - 50 let

1. 2. Jiří Lidral, nábřeží 1. Máje, Písek - 83 let

1. 2. Marie Slavíčková, Čechova, Písek - 85 let

2. 2. František Hejda, Na Pakšovce, Písek - 93 let

3. 2. Milada Jarošová, Jiráskovo náb., Písek - 87 let

4. 2. Marie Kliková, Struhy - 85 let

5. 2. František Kos, J. Malého, Písek - 78 let

Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

20. 1. Blanka Kreminová, Písek - 55 let

30. 1. Ladislav Kolář, Písek - 88 let

Pohřební služba Městské služby Písek:

28. 1. Božena Valtová, Drhovle - nedožitých 85 let

3. 2. Antonín Kosík, Dražíč - nedožitých 70 let

5. 2. Věra Dušková, Písek - 81 let

Pohřební služba Milevsko:

31. 1. Růžena Součková, Hodkov - 84 let

4. 2. Vladimír Beneš, Milevsko - 88 let

5. 2. Miloslav Anděl, Bernartice - 87 let

6. 2. Ludmila Kořánková, Branice - 86 let