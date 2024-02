Na Sadovou ulici je letos vyhrazeno 2,5 milionu korun a na Gregorovu ulici zhruba dva miliony korun. Tady půjde o pokračování loňských oprav. „Necháme předláždit zbylou část Gregorovy ulice. Jedná se o plochu využívanou jako parkoviště a přilehlé chodníky,“ upřesnil Josef Soumar.

Město pracuje také na přípravách rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury v části Erbenovy ulice, která by měla vyjít na přibližně 40 milionů korun. Tady však záměr naráží na nesouhlas obyvatel ulice, kterým se nelíbí plánovaná rekonstrukce. Podle jejich názoru je v Erbenově ulici nedostatek parkovacích míst a rekonstrukcí ještě ubydou.

Vyjádřit nespokojenost přišli obyvatelé Erbenovy ulice na poslední jednání píseckých zastupitelů, kam přinesli také petici s 57 podpisy. Navrhují mimo jiné šikmé parkovací stání. Jak informovala místostarostka Petra Trambová, město má vydané územní rozhodnutí z roku 2017. V současné době probíhá stavební řízení, které zásadně nic nemění. „Navrženo je 44 parkovacích míst, oboustranný provoz a parkuje se po obou stranách. Zvažovali jsme i možnost zjednosměrnění a šikmé stání a došli jsme k číslu 41 parkovacích míst," poznamenala s tím, že obyvatelé ulice mají možnost dát námitky do stavebního řízení.

Letos by se měla také opravovat severní část Husova náměstí, kde se bude měnit vodohospodářská infrastruktura. Na tyto práce naváže výměna povrchu vozovky a úprava parkoviště. V plánu je i oprava vodovodu v ulici Salátová ve Smrkovicích za zhruba 2,5 milionu korun a opravy povrchu Sovovy ulice. „Rádi bychom konečně udělali nový povrch i v Preslově ulici. Máme v plánu ulici rozšířit směrem k železniční trati, ale jednání s Českými drahami a Správou železnic o tomto úzkém pozemku jsou zdlouhavá. Pevně věřím, a děláme pro to maximum, že práce zahájíme a ukončíme v letošním roce,“ zmínil místostarosta Josef Soumar.

Obnovy povrchu by se letos měly dočkat i některé chodníky. V Čechově ulici se bude měnit čedičová dlažba za řezanou kamennou dlažbu většího formátu, a to i na rampách vedoucích k řece. V rozpočtu města je na tuto akci vyčleněno pět milionů korun. Zhruba tři miliony by měla stát výměna povrchu chodníku v Rašínově ulici, kde se čeká na to, až EG.D. přeloží kabely. Opravovat se budou i chodníky v části Budějovické a Zeyerovy ulice.

V neposlední řadě by se mohla stihnut i poslední etapa Žižkovy ulice. Zastupitelé ji na poslední chvíli zařadili do rozpočtu, aby se hned mohlo začít s výběrovým řízením a stihlo se to do zimy.