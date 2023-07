V části Otavské ulice, mezi Jiráskovým nábřežím a ulicí Na Houpačkách, se ještě v červenci začne rekonstruovat vodovod včetně přípojek do jednotlivých domů. Po ukončení prací je v plánu celková rekonstrukce povrchu vozovky. Podle informací mluvčí písecké radnice Petry Měšťanové bude rekonstrukce trvat čtyři měsíce a vyjde na téměř čtyři miliony korun bez DPH. „Výměna vodovodního řadu bude spojena s dopravním omezením v části Otavské ulice," poznamenala.

V srpnu začne první etapa opravy Gregorovy ulice, a to části od Harmony směrem dolů až po napojení na Švantlovu ulici. Jak uvedl místostarosta Písku Josef Soumar, práce budou stát včetně DPH přes pět milionů korun. „Bude se upravovat šířkové uspořádání komunikace, povrchy vozovky i chodníků," poznamenal s tím, že chodníky zůstanou v místech, ve kterých jsou. Navíc přibude pruh pro cyklisty. Řešit se zde bude také odvodnění zpevněných ploch a opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Práce si vyžádají celkovou uzavírku úseku a trvat by měly do října.

Křižovatka ulic Harantova a 17. listopadu se bude opravovat. Počítejte s tím

Od 11. září začne rekonstrukce v části Budějovické ulice, a sice od kruhového objezdu ke křižovatce s Harantovou ulicí. Bude se tady frézovat a opravovat povrch vozovky. Počítá se také s výměnou armatur ve vozovce, vyrovnáním uvolněných obrub, pokládkou nové živice a lokálními správkami podkladních vrstev komunikace. Práce budou stát také kolem pěti milionů a měly by být hotové během tří týdnů od zahájení.

Ještě letos by se také měl opravovat úsek od křižovatky Budějovické s Purkyňovou směrem k Husovu náměstí a dál až k Sovově ulici.

Během srpna má také skončit oprava ulice Otakara Ševčíka, kde se kromě rekonstrukce vodovodu a kanalizace dělal i nový povrch vozovky. Náklady na tuto akci se vyšplhaly na 6,8 milionu korun bez DPH. „Na podzim bude hotová rekonstrukce vodovodu a kanalizace spojená s pokládkou nového povrchu komunikace a chodníků v části Strakonické ulice. Dokončena už byla i výstavba prodloužení ulice Vinařického a úprava plochy v ulici Na Pěníku na parkoviště se zhruba 60 místy,“ shrnul místostarosta. Město Písek letos do obnovy komunikací a oprav a rekonstrukcí vodohospodářské infrastruktury investuje přes 70 milionů korun.