Nejvýznamnější dopravní akcí na Písecku je už několik let dostavba dálnice D4. Ta letos na jaře vstoupila do poslední stavební sezony a do konce roku by měla být hotová.

Ještě přes léto a podzim je zde však třeba počítat s dopravními omezeními. Kromě výstavby nové dálnice se navíc modernizují i úseky již zprovozněné, které bezprostředně navazují na nově budovanou část. Konkrétně se jedná o úseky Nová Hospoda – Krašovice s délkou 3,5 km a Skalka – Háje s délkou 4,8 km, kde je doprava svedena vždy do jednoho pruhu.

Dostavba dálnice D4 má před sebou závěrečné měsíce. Vše jde podle plánu

V průběhu prvního pololetí se též postupně připravují všechny vozovky, na které se kromě podkladových vrstev ze štěrků a kamení pokládají asfaltové vrstvy. Finální, takzvané obrusné vrstvy, po kterých budou jezdit automobily, se budou pokládat během léta, aby nebyly zatíženy nebo poškozeny stavební technikou.

Podzimní měsíce budou věnovány desítkám dokončovacích prací, testování a ověřování funkčnosti všech prvků dálnice. V prosinci by pak mělo být zcela hotovo.

Dopravní akce se týkají také několika mostů. Začátkem dubna začala rekonstrukce Zvíkovského mostu přes řeku Vltavu, která si vyžádala úplnou uzavírku na silnici II/121 mezi Milevskem a Čimelicemi. Trvat má podle předpokladu do konce září.

Mirovice, Protivín, Božetice i Zvíkov. Připravují se opravy několika mostů

Stavbu vysoutěžila společnost COLAS CZ s cenou 90 milionů korun včetně DPH. Objízdná trasa mezi obcemi Mirotice a Milevsko by měla být navržena po komunikaci I/4 a I/19. Objízdná trasa mezi obcemi Zvíkovské Podhradí a Milevsko pak přes obce Záhoří a Bernartice.