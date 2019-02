Jindřichohradecko, jižní Čechy – Obyvatelé sídlišť Hvězdárna a Vajgar v Jindřichově Hradci se v posledních dnech setkali s informačními letáky společnosti Teplospol.

Obyvatelé sídlišť Hvězdárna a Vajgar v Jindřichově Hradci se v posledních dnech setkali s informačními letáky společnosti Teplospol. Ty jim oznamují, že ve dvou letních termínech bude dočasně přerušená dodávka teplé vody.

Ta první začne hned v pondělí a potrvá do středy, druhý termín je od 7. do 9. srpna.

Důvodem jsou opravy horkovodu na sídlišti Vajgar poblíž sídla Teplospolu. V minulosti přitom nebylo výjimkou, kdy teplá voda netekla i déle. Pamatuje si to i Jaroslava Šimečková z Jindřichova Hradce. „Bývalo to normální. Odstávka mi vůbec nevadí, vodu ohřeju a je to. Nechápu ty lidi, co si stále stěžují. Musí to přeci někdy někdo opravit,“ zmínila. Naproti tomu Janě Kopačkové takové omezení vadí. „Sice chápu, že se to opravit musí, ale bude to mazec. Mám dvě malé děti. Ještě, že to nebude třeba čtrnáct dnů,“ podotkla.

I v Dačicích musejí obyvatel části města počítat s letní odstávkou, taktéž z důvodu rekonstrukce teplovodu. „Teplá voda nepoteče na novém sídlišti, a to sedm dní. Konkrétně od 17. do 24. července,“ sdělil zástupce Teplospolu a mistr provozu Dačicko Oldřich Palas.

Nejdéle se bez teplé vody budou muset obejít v Kardašově Řečici, tam teplá voda nepoteče od 22. července do 5. srpna. „Budou prováděny plánované opravy v naší kotelně, z tohoto důvodu budou zcela mimo provoz oba kotle,“ uvedla řečická společnost Delta.

Naopak v Třeboni, Českých Velenicích, Chlumu u Třeboně ani v Suchdole nad Lužnicí lidé o teplou vodu v létě nepřijdou. „Bývalo to v minulosti, dneska se dělají opravy průběžně,“ informoval mistr provozu Třeboň ze společnosti Teplospol Josef Kaiseršat.



Odstávky v Jihočeském kraji:

S odstávkou teplé vody musejí počítat i obyvatelé Tábora, kde jde o každoroční letní záležitost. Neprovádí se ale v celém městě najednou, v jednotlivých městských částech jde vždy o 3 až 4 dny.



Obyvatelé Budějovic o teplou vodu nepřijdou ani při odstávce teplárny

Teplárna České Budějovice letos naplánovala odstávku svých výrobních zařízení od pátečního večera 21. července do 9 hodin v úterý 25. července. Ani v této době ale obyvatelé města o teplou vodu nepřijdou, jako se to děje v některých jiných městech. Je to díky rozložení energetických zdrojů, včetně zapojení Výtopny Vráto, sloužící jako záložní zdroj pro případ havárie.

Během odstávky se kontroluje a opraví vše, na co v topné sezoně není čas nebo to kvůli nepřetržitému provozu není ani možné. „Každoročně to je jediná možnost jak provést nutné revize strojního i elektrického zařízení a připravit je na další topnou sezónu. Pro bezpečnost a spolehlivost dodávek tepla, teplé vody a páry jsou tyto práce a preventivní prohlídky zařízení zcela zásadní,“ uvedl Martin Žahourek, člen představenstva teplárny. Podle něho je léto pro teplárny stejně důležité jako vlastní topná sezóna. „Energetika je provozně velmi náročná a každé opomenutí nebo zanedbání údržby se zpravidla později vymstí. A tomu chceme předcházet,“ uzavřel Martin Žahourek.