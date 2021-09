Práce na opravě téměř čtyři kilometry dlouhého úseku silnice I/20 budou podle harmonogramu trvat do konce listopadu. „Probíhá frézování vozovky, mění se svodidla, kácí se přebytečná zeleň, dělá se také odvodnění, žlaby a následně pokládka nového povrchu silnice,“ upřesnil k pracím Tomáš Voráček. Celá akce vyjde na více než 108 milionů korun. Čtyřproudá komunikace vedoucí Pískem od svého zprovoznění v průběhu 90. let ještě neprošla žádnou souvislou rekonstrukcí.

„Bude to komplet zprovozněné příští týden v pátek. Poté se ale práce přesunou na druhou polovinu silnice ve směru od Budějovic. Řidiči také musí počítat s tím, že se v souvislosti s pracemi uzavřou sjezdy do města,“ varoval motoristy Tomáš Voráček.

Dobrou zprávou pro řidiče je, že se uzavřená část vozovky ve směru od Prahy otevře už příští týden, a to včetně sjezdů.

„Nastal problém na sjezdu u řetězce rychlého občerstvení McDonald’s, který si v rámci výstavby budoval sám jeho provozovatel. Když jsme to otevřeli, zjistili jsme, že jde o absolutně neúnosné souvrství. Musela se tam udělat recyklace a zlepšit podkladní vrstvy,“ uvedl Tomáš Voráček, vedoucí provozního úseku Ředitelství silnic a dálnic v Českých Budějovicích a dodal, že etapa nabrala kvůli těmto komplikacím zhruba týdenní zpoždění.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.