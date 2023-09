V pondělí 11. září začne rekonstrukce v části Budějovické ulice v Písku. Jedná se o úsek od kruhového objezdu ke křižovatce s Harantovou a Purkyňovou ulicí. Omezení se dotkne řidičů i cestujících MHD.

Rekonstrukce Budějovické ulice v Písku potrvá do konce října. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

V Budějovické ulici se bude frézovat a opravovat povrch vozovky. Počítá se také s výměnou armatur ve vozovce, vyrovnáním uvolněných obrub, pokládkou nové živice a lokálními správkami podkladních vrstev komunikace. Práce budou rozděleny do tří etap a jak uvedla mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová, skončit by měly nejpozději 27. října. „Ulice bude v závislosti na postupu prací uzavřena buď v obou směrech, nebo bude průjezdná v jednom směru," doplnila s tím, že dopravní omezení budou mít vliv i na MHD a linkovou dopravou.

Dočasně zrušena bude hojně využívaná zastávka Písek - Budějovická. Pro spoj číslo 360821 bude zrušena bez náhrady, u ostatních pravidelných linkových spojů bude nahrazena zastávkou Písek - autobusové nádraží.

V rámci MHD budou kvůli opravě ulice dočasně zrušené také zastávky Písek - Nemocnice. Tu ve směru k nemocnici nahradí zastávka na Husově náměstí u Okresní správy sociálního zabezpečení. V opačném směru ji nahradí zastávka Písek - Zeyerova. To platí pro linky 1, 2 a 6 v první a druhé etapě prací.

Kruháč u Nové Hospody, zavřený sjezd na Plzeň. Tak pokračuje stavba D4

Obsluha zastávky Písek - Budějovická bude v 1. a 2. etapě prací přesunuta na náhradní zastávku Písek - autobusové nádraží. Zastávka bude bez náhrady zrušena pro linku 360811 a linku 5 MHD v 1. a 2. etapě.

Obsluha zastávky Písek - Za Kapličkou bude zrušena bez náhrady v 1. a 2. etapě prací. Obsluha zastávky Písek - Budovcova ve směru ulice Karla Čapka bude přesunuta na zastávku na Husově náměstí, ve směru do Nádražní ulice bude ve 2. a 3. etapě přesunuta na zastávku Písek - Zeyerova. Toto platí pro linky MHD 1, 2, 3, 5, 6 a 7, vyjma spojů obsluhujících Velké náměstí.

První etapa prací začne v pondělí 11. září a potrvá do 16. října. Drhá etapa je naplánovaná od 17. do 22. října a třetí etapa od 23. do 27. října.

Ještě v letošním roce je v plánu opravovat úsek od křižovatky Budějovická x Purkyňova směrem k Husovu náměstí a dál až k Sovově ulici.