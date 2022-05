Písek – Koncem minulého týdne řešili písečtí strážníci v ulici Za Pazdernou v jednom z domů rušení nočního klidu. V nočních hodinách se ho dopouštěla žena z Písku, která byla pod vlivem alkoholu (3.33 promile). Strážníci na místě zjistili, že se navíc žena léčí s psychickými problémy. „V průběhu řešení události měnila své nálady od apatie až po agresivitu. Vzhledem ke stupňující se agresi a následnému pokusu o fyzické napadení jednoho z nájemníků musela hlídka použít donucovacích prostředků a ženu zpacifikovat,“ popsal událost Miloš Ťupa, vedoucí prevence kriminality a technik Městské policie Písek. Strážníci odvezli ženu na záchytku do Českých Budějovic a za její protiprávní jednání jí dali pokutu.

Prácheňské muzeum zve na výstavu

Písek – Prácheňské muzeum ve středu 25. května odpoledne zahájí novou výstavu nazvanou Z mých světů písecké grafičky Michaely Paškové. Vernisáž se koná v 17 hodin. Autorka představí svou pestrou tvorbu, a to od olejomalby, malby akrylem, přes akvarel, linoryt až po šperky. Absolventka oboru propagační grafika Střední soukromé výtvarné školy v Písku se neprezentuje svou prací v muzeu poprvé. „Její digitální malby českých osobností doprovázely v roce 2020 výstavu Psací stoly slavných,“ informují muzejníci s tím, že vernisáž bude zároveň i komentovanou prohlídkou spolu s autorkou. V Malých výstavních síních muzea bude možné do díla písecké autorky nahlédnout až do 31. července.

K vypsání referenda o bazénu má pomoct petice. Posvětí ho zastupitelé?

Na kole i pěšky vyrazte z Pasek

Paseky – Už dvaadvacátý ročník tradiční akce Přes Písecké hory na kole i pěšky se bude konat v sobotu 28. května. Startuje se v 10 hodin u hospody v Pasekách, registrace začíná o půl hodiny dřív. Připravené jsou tři trasy – šestikilometrová pěší, rekreační cyklotrasa o délce 15 km a profesionální cyklotrasa dlouhá 45 km. Všechny trasy končí opět u hospody v Pasekách, kde bude připraveno občerstvení.

Naplnili v marketu košíky, ale u kasy nezaplatili

Písek – Písečtí policisté prošetřují případ krádeže v místním supermarketu. V neděli 22. května v podvečer navštívili prodejnu dva podezřelí muži. „Dvojice si ukládala do nákupních vozíků různé zboží, na kase však nezaplatili a projeli k východu,“ popsala policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová. Jak doplnila, jednomu z mužů se podařilo nákup vyskládat do osobního automobilu a odjel směrem do centra města. Druhý z mužů nechal nákupní košík odstavený u turniketů. Škoda na odcizeném zboží je přibližně 15 tisíc korun. Policisté případ dále prošetřují a z krádeže podezírají dva mladé muže ze Strakonicka.

V obchodní zóně u Alberta se staví další dvě provozovny. Víme jaké

Zahradní slavnost bude tuto sobotu

Mirotice – Zahradní slavnost se bude v sobotu 28. května konat v komunitním centru Na Faře v Miroticích. Připravené jsou soutěže pro děti, dílničky, divadelní představení i opékání špekáčků s posezením u ohně. Začátek je ve 14 hodin.

Otec neplatí na dceru. Dluží 165 tisíc

Milevsko – Otec dvanáctileté dcery čelí obvinění ze zanedbání povinné výživy. Od roku 2015 zřejmě neplatí výživné, i když je to jeho povinnost a výši stanovil soud. Dluh na výživném se vyšplhal na bezmála 165 tisíc korun.