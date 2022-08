K prvnímu nahlášenému případu došlo ke konci loňského srpna, a to na cyklostezce z Dačic směrem na Dolní Němčice.

"Muž měl sledovat poškozenou, která z něho měla strach. Když se za ním ohlédla, spatřila, jak stojí několik metrů za ní a masturbuje," popsala mluvčí hradeckých policistů Hana Bílková Millerová.

Žena podle jejích slov pak rychle pokračovala na hlavní silnici. Muž ji měl několik dalších minut pronásledovat, a to až do doby, než zašla za zatáčku.

"Ve druhém případě, 7. června letošního roku, si podezřelý muž ve čtyři hodiny odpoledne vyhlédl poškozenou, kterou sledoval od rybníka Vražda až do místa jejího bydliště v Dačicích. Poté, co poškozená vešla do bytového domu, přes prosklené vchodové dveře zahlédla, jak muž stojí směrem k ní, v ruce drží svůj penis a onanuje," popsala policejní mluvčí.

Policejní komisařka 18. srpna vydala usnesení o zahájení trestního stíhání, které si podezřelý muž v nejbližších dnech převezme. Muž je stíhaný pro přečin výtržnictví.