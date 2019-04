Milevsko – V současné době se dokončuje dokumentace na úpravy prostor kolem budovy bývalé spořitelny na náměstí E. Beneše, ve které sídlí infocentrum a Muzeum milevských maškar. Pokud bude vše pokračovat bez problémů, mohly by podle vedoucího milevského odboru investic a správy majetku Davida Lukeše začít práce v květnu.

Novinkou tu bude obytná socha sochařky Alexandry Koláčkové. „Bude to betonový monument potažený bronzovým pláštěm a na něm bude různobarevná keramická mozaika se třemi hlavami tradičních milevských postav,“ vysvětlil místostarosta Michal Horeks tím, že si bude možné na sochu oboustranně sednout. Město na ni dostalo dotaci od Nadace ČEZ ve výši 450 tisíc korun. Ta sice měla být původně využitá nejen na sochu, ale i na úpravu veřejnoho prostoru a na audiovizuální prvky do muzea, ale poskytovatel dotace souhlasil se změnou investice.

Socha Alexandry Koláčkové by měla stát v nové odpočinkové zóně do konce června.

Projekt na úpravu prostranství ale nepočítal s automatem na mléko, který tu už roky provozuje ZD Milevsko. S jeho vedením jednal místostarosta Michal Horek o přemístění jinam. „Původně jsme zemědělskému družstvu nabízeli přestěhování mlékomatu na nedaleké autobusové nádraží, ale kvůli elektrice by to muselo být v blízkosti veřejných záchodků. Chápu, že se jim to nelíbilo. Sami přišli s nápadem přestěhování automatu k 1. základní škole naproti lékárně. S ředitelem školy bylo dohodnuté elektrické připojení, ale těsně před tím, než o tom měla jednat rada, družstvo od přemístění ustoupilo,“ vysvětlil Michal Horek. Dodal, že zástupci družstva situaci přehodnotili, protože pro ně není automat výdělečný, navíc by do něj museli v budoucnu investovat. Brzy odtud také společnost O2 odstraní nevyužívanou telefonní budku.

Mezi budovami spořitelny a městské policie dojdek částečnému odstranění zdi, takže se celý prostor s dvorem spořitelny otevře. Projekt počítá s kamennou dlažbou, posezením a novou zelení před stávajícím miniparkovištěm.