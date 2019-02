Milevsko - Ředitel Milevského muzea Vladimír Šindelář vás zavede do historie.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Klára Mrázová

Nikdo z nás neví, kdy se octne v nouzi a bude potřebovat pomoc druhých. Občas se však v tisku i televizi dozvídáme o případech, kdy je taková prosba odmítnuta. To se stávalo i v minulosti, jak dokládá náš případ.



Dne 6. května 1904 přijela navštívit svého syna Václava Doubka, majitele Vášova mlýna, jeho matka Terezie Doubková. Bydlela v Milevsku, takže to neměla daleko. V pondělí 9. května se vracela ráno ze mše a u sádek se sešla s některými svými známými rolníky přeborovskými. Chvilku s nimi hovořila, ale pak náhle omdlela. Sousedé ji stačili zachytit, aby nepadla k zemi. Někteří pak doběhli na blízká sádka, odkud přinesli židli, kam pak omdlelou paní posadili. V tu chvíli kolem projížděl s povozem zámožný rolník z blízké vsi. Lidé jej prosili, aby omdlelou ženu odvezl do Vášova mlýna, ale sedlák toto milosrdenství odepřel.



Nakonec tedy lidé museli poslat pro povoz do Milevska, a ten pak odvezl omdlelou ženu domů. I přes rychlé ošetření však už nepřišla k vědomí a ještě téhož dne zemřela na zástavu srdce. Odvoz domů by jí sice byl asi život nezachránil, ale sedlákovo odmítnutí svědčí o tom, že i před sto lety měli někteří lidé hodně tvrdá srdce.



Vladimír Šindelář, Milevské muzeum