Chtějí lidé ohňostroje během celého roku, nebo je nápor jen okolo silvestra?

Divila byste se, ale relativní klid je jen v době od ledna do března. Sezona nám začíná v dubnu čarodějnicemi, zájem končí až na konci roku. O ohňostroje je zájem v rámci svateb, festivalů, tradičních akcí jako otvírání a ukončování sezon.

Jak jste se vůbec dostal k pyrotechnice?

Jako malého mě hrozně bavila chemie, spíše taková ta na efekt. Kdy vznikaly nějaké zvuky, záblesky, čmoudilo a prskalo to. To už byl malý krůček k pyrotechnice. Když se k nám po revoluci začala dovážet kvalitní pyrotechnika z Číny, tak jsem zkoušel sehnat všechno možné. Dokonce jsem si i něco sám vyráběl.

Jaké je třeba pro tuto činnost vzdělání/osvědčení?

Kurz jsem dělal v roce 2000. Dříve se to jmenovalo průkaz odpalovače ohňostrojů, teď už je to odborná způsobilost odpalovač ohňostrojů. Dohlíží na to Bánský úřad, dělají se poměrně náročné zkoušky, taková menší maturita v oboru. Skládají se z písemné, ústní a praktické části. Když obdržíte průkaz, znamená to, že jste proškolená na to, abyste s pyrotechnikou mohla manipulovat, uměla ji použít a likvidovat.

Jak jste se vypracoval, měl jste nějakého mentora?

Dostal jsem se ohňostrojům přes kamaráda Honzu Šebora, který mě začal brát s sebou na nákupy pyrotechniky a nechal mě pomáhat s přípravou ohňostrojů. Postupně jsem se vypracoval, teď už mi ze srandy říká, že jsem ho přerostl a občas přijede pomoc on mně. Když s ohňostroji skončil nezbylo než si založit vlastní firmu.

Není to o tom jen odpálit nějaké nálože, musí to mít řád a návaznost?

Určitě, zásadní je choreografie, důležité je také vybrat a sestříhat hudbu, mechanicky to všechno naládovat a pospojovat. Člověk musí být nejen zručný pyrotechnik, ale musí mít i cit pro hudbu a načasování, pracovat s počítačem, připravovat sekvence a nakonec naprogramovat odpalovací zařízení. Nutná je nejen kreativita pro sestavení ohňostroje, ale i určitá technická zdatnost pro výrobu různých pomocných konstrukcí. Důležitou roli hraje i parta šikovných pomocníků, kteří vědí, co mají dělat. Za desetiminutovou krásnou podívanou se totiž skrývá 40 hodin špinavé práce v dílně plus dalších pět hodin instalace a dvě hodiny úklidu.

Kde mohou lidé vidět vaší show v nejbližší době?

31. prosince v 18:30 střílím v Kaplici tzv. tichý ohňostroj. To je ohňostroj bez výbuchů, show je skutečně složená z efektů, které nedělají rány. O půlnoci střílíme ohňostroj pro kasino v Dolním Dvořišti a 1. ledna tradiční novoroční ohňostroj v Třeboni od 18:00 hodin na náměstí ze staré radniční věže.

Jaké jsou aktuální trendy, zmiňoval jsem nehlučný ohňostroj a další?

Začínají se používat nové technologie, opouští se klasická pyrotechnika. Alternativou se stávají světelná a laserová vystoupení, videomapping a podobně. Oblíbená je také show, při které létají synchronizovaně svítící drony. Ty dokážou vytvářet i různé obrazce na obloze, je to zase něco jiného a je to divácky zajímavé. Velkou roli hraje ale i cena.

Kde všude vystupujete?

Třeboň je naše klíčová destinace, kromě Novoročního ohňostroje, tu děláme i zahájení lázeňské sezony a rybářské slavnosti. V květnu střílíme tradiční ohňostroj v Trhových Svinech z mola nad rybníkem. Tam lze používat i zvláštní efekty na vodní hladinu, jde o různobarevné svíce, které plují a vystřelují nad vodu. První týden v červenci závody dračích lodí v Purkarci. Připravuji i efekty pro kaplickou Krampus show, svatby a různá firemní jubilea.

Jaké jsou druhy ohňostrojů?

Nejjednodušší se dají koupit na tržnicích, v obchodech i e-shopech. Jde o tzv. kompakty, či baterie. Jde o sestavy od 16 až do tisíce ran, které jsou různě barevně nakombinované a mají jednu zápalnici. Střílí 10 vteřin i dvě až tři minuty. Potom jsou římské svíce, v nich jsou rány poskládané za sebou, například šest až 20 po sobě jdoucích, jejich efektem je hlavně dlouhý kometový ocas bez výbuchu na konci. Ale hlavní, co dělá ohňostroj ohňostrojem, jsou kulové pumy, ty spadají do čtvrté kategorie. Mají různé kalibry, dva až šest palců, podle průměru a vystřelují se ze speciálně upravených trubek „moždířů“.

Jaké jsou speciální požadavky zákazníků? Co vše jste schopný splnit?

Připravovali jsme například ohňostroj různě barevně sladěn do firemních barev, dělali jsme z pyrotechnických svíček obrovské logo a nápis, použili jsme 1200 svíček navrtaných do desky a vytažených na plošinu. Na svatby je žádaný efekt srdíčka. Nebo již zmiňovaný tichý ohňostroj.

Máte nějaká doporučení pro uživatele laiky?

Určitě by si měli dát pozor na nakupování pyrotechniky ve venkovních stánkách. Černý prach, který pyrotechnika obsahuje, je hydroskopický, pojí vzdušnou vlhkost. Pokud pyrotechnika navlhne a uschne mění fyzikální vlastnosti. To, co má hořet pět vteřin, může hořet třicet, nebo jen jednu. Všímat bychom si měli také, zda není výrobek poškozený, pokud se z něj sype červený prášek, to bývají ty hliněné ucpávky dole, tak nebrat. Vždy postupovat podle návodu, upevnit a zabezpečit proti převrácení, nikdy se nad výrobky nenaklánět. Při odpalu počítat s tím, že to může vyletět hned a zapalovat s nataženou rukou a odvrácenou hlavou. Nikdy nestřílet mezi lidmi v davu. Vhodné je použití ochranných brýlí i rukavic. Určitě bych doporučil vyhnout se vojenské pyrotechnice, dělobuchům a světlicím. To nepatří do rukou ani odborníkům, nemá to ten správný efekt a je to všechno staré a nebezpečné.