Helena Titlbchová z Písku se snaží o úklid svého okolí už minimálně deset let. Pokaždé, když se jde projít, nezapomene si sebou vzít igelitový sáček na odpadky. „Je celkem normální, že když člověk vidí papír na zemi, tak by se měl pro něj ohnout. Nejen, že tím procvičí zádové, stehenní i lýtkové svalstvo, ale udělá své okolí čistým,“ konstatovala paní Helena.

Hlavním impulsem se pro ni stal rozsáhlý nepořádek nedaleko jejího bydliště. Jeho úklid by sama nezvládla. „Domluvila jsem se se sousedy tím způsobem, že jsem jim pouze vhodila do schránky text, aby přišli v sobotu na brigádu. Vůbec jsem nečekala, že přijde asi dvanáct lidí. Počítala jsem s tím, že tam budu sama,“ zavzpomínala Helena Titlbachová a dodala, že společně se sousedy naplnili během dvou hodin odpadem celkem osm velkých pytlů.

Auto bez řidiče se rozjelo z kopce. Pomohl mu k tomu zloděj, který ho vykrádal

Podobných míst, která by potřebovala uklidit, je ale v Písku celá řada. „Například průchod pod dálnicí, kolem potoku Jiher, kolem hypermarketů Kaufland, Tesco a také u kontejnerů a popelnic, kde je to sice pochopitelné, ale lidé se často pro odpadky, které jim upadnou, nesehnou, aby je uklidili,“ posteskla si obyvatelka Písku.

Na svých aktivitách spolupracuje paní Helena také s radnicí i městskými službami a přichází s návrhy, jak znečištění lokalit odpadky řešit. „Situace by se dala řešit například ve spolupráci se supermarkety, které by mohly spolu s úřadem práce platit část mzdy a motivovat nezaměstnané, kteří by odpadky uklízeli,“ nastínila Helena Titlbachová. Líbí se jí také nápad, který funguje v Českých Budějovicích. Charita ve spolupráci s radnicí odměňuje lidi bez domova za úklid města stravenkami.

Písecké základky zatím situaci zvládají, počty nakažených žáků jdou do desítek

Paní Helena založila se svojí kamarádkou dokonce iniciativu s názvem Před vlastním prahem. Najdete ji na webu i Facebooku. „Hlavní myšlenka je, že každý individuálně může sám za sebe pomoci. Každý tam může posílat náměty i fotky, co uklízel nebo kde je potřeba uklidit,“ poradila Helena Titlbachová. Situace ale se podle ní pomalu zlepšuje a dnešní mladá generace není ke životnímu prostředí lhostejná. Podíl na tom má například i ekologická výchova na základních školách.