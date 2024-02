Nepořádek v přístřešcích na kontejnery na odpad se řeší na píseckém sídlišti Portyč dlouhodobě. Během vánočních svátků však už byla situace neúnosná, a tak se pracovníci městských služeb rozhodli ke změně. Přístřešky zamkli a kontejnery přemístili pod kamery.

Na sídlišti Portyč je v přístřešcích kolem kontejnerů na odpad často nepořádek. | Foto: Archiv města

Sídliště Portyč se opakovaně potýká s nepořádkem v přístřešcích na kontejnery i kolem nich. Zastřešená kontejneřiště zde jsou předmětem diskuzí už řadu let. Stavěla se během revitalizace sídliště a v roce 2014 se dokonce začali obyvatelé Třebízského či Jablonského ulice bouřit proti umístění přístřešků. Ve hře byla jeden čas dokonce varianta jejich uzamykání.

V současné době to Městské služby Písek vyřešily tak, že uzamkly přístřešky a kontejnery stojí před nimi. Stanoviště na kontejnery a jejich okolí museli pracovníci městských služeb na rozdíl od ostatních sídlišť uklízet denně, jak uvedl jednatel společnosti Josef Hrádek. „Během vánočních svátků byla situace už neúnosná. V přístřešcích bylo neskutečné množství poházeného odpadu,“ řekl Josef Hrádek.

Problém je nejen v tom, že určité typy lidí vyhazují obsah nádob ven, ale také že někteří obyvatelé sídliště přestali odpadky do kontejnerů dávat a hází je vedle nich. „Zatímco kontejnery umístěné v zadní části přístřešku jsou prázdné, samotný jeho prostor je plný poházených odpadků," doplnil jednatel městských služeb.

Snahou městských služeb je situaci na sídlišti zlepšit a přimět jeho obyvatele ke správnému ukládání odpadu. „Zhruba před měsícem jsme zkušebně přistoupili k uzamčení dvou stanovišť – v Jablonského ulici a Na Pěníku – a kontejnery jsme dali před ně. A zatím se zdá, že to má pozitivní efekt. Odpad lidé vhazují do kontejnerů,“ poznamenal Josef Hrádek. Na kontejnery je vidět, jsou navíc pod dohledem kamer městské policie, a tak si tolik lidí nedovolí odpadky jen tak pohodit. Mohl by jim totiž hrozit i postih kvůli znečišťování veřejného prostranství, jak doplnila mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.

Městské služby počítají s tím, že kontejnery do přístřešků za nějakou dobu opět vrátí. „Snad aspoň část lidí bude poté pokračovat v ukládání odpadu do kontejnerů a nepořádek v kójích a jejich okolí už nebude tak velký," doufá Petra Měšťanová.

Kromě Portyče má zastřešené kontejnery například také Hradiště, Jih či Smetanovo náměstí. Nikde však nejsou takové potíže jako na Portyči.