Za vysvědčení na lyže! Proč ne, i jihočeské skiareály nabízejí pro děti lyžování za zvýhodněné ceny. Ve Frymburku je to za stovku, na Libínském Sedle dokonce zdarma. Vstupné se slevou nabízí také zoo.

Za vysvědčení odměňují děti i skiareály. | Foto: Deník/ Redakce

Za stovku budou v pátek ve Frymburku lyžovat žáci i studenti. Stačí když ukáží na pokladně Parku Frymburk vysvědčení z tohoto roku a obdrží na tento den skipas pouze za 100 korun. Akce platí v pátek, kdy jsou pololetní prázdniny. „Tato výhoda platí nejenom pro základní školy, ale i pro studenty středních škol, učilišť a gymnázií nebo třeba i pro vysokoškolské studenty, tady se stáčí prokázat indexem se zápočtem nebo splněnou zkouškou. Navíc studenti jistě ocení náš Snowpark Tiger pro začátečníky, do kterého stačí mít zakoupený pouze skipas,“ uvádí Michal Černocký z lyžařského areálu ve Frymburku.

Na Libínském Sedle je lyžování zdarma, ale podmínky jsou přísnější. Akce je určená pro děti z Prachatic, které chodí do mateřské nebo základní školy a stačí se prokázat fotkou vysvědčení. Jedná se o určitou formu poděkování za poskytnuté finanční prostředky městem Prachatice. Zastupitelstvo města schválilo na svém říjnovém jednání individuální dotaci ve výši 200 tisíc na nákup rolby pro úpravu sjezdovky na Libínském Sedle pro Lyžařský spolek Prachatice, který dlouhodobě zajišťuje na svahu Libína tento oblíbený zimní sport.

Kromě lyžování se děti mohou těšit i na další odměny. „V areálu v Lipně nad Vltavou dostanou návštěvníci ke každému dětskému skipasu od 3 hodin výše vstup pro děti na Stezku korunami stromů, nebo do Aquaworldu zdarma. Platí to pro každého, kdo se narodil v letech 2006 až 2021,“ zmínil za Turistický spolek Lipenska Pavel Pechoušek. Vstup zdarma získáte při nákupu skipasu v Klientském informačním centru.

Komu už by byla na sjezdovkách zima, může se vypravit za jinou zábavou. Třeba do zoo. Například zoo v Táboře nabízí dětem od pátku do neděle vstupenku za korunu, stačí předložit pololetní vysvědčení. „Těšit se mohou na oblíbené komentované krmení, při kterém se dozví spoustu zajímavostí ze světa zvířat, které pak mohou využít ve škole při výuce,“ říká mluvčí Zoo Tábor Filip Sušanka. Přesné termíny komentovaného krmení najdete na stránkách zoo.