Start byl od letního kina v Písku nebo od vlakového nádraží v Protivíně. Cíl pro všechny trasy je na Městském ostrově v Písku.

Historie Švejkovy padesátky se píše od roku 1967, kdy se tento turistický pochod konal poprvé. Tehdy se parta turistů sebrala a vyrazila po státní silnici z Tábora do Písku na pochod, který ještě nenesl název Švejkova padesátka. Druhý ročník už startoval z Písku od kina Svět. Postupně přibývaly trasy včetně vodácké i cyklotras. Rekordní účast byla v roce 1989, a to 8513 turistů. Tradice se začátkem devadesátých let přerušila a obnovit se ji podařilo až v roce 2011. Od té doby každoročně láká stovky i tisíce lidí.