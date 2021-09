Členové skupiny „Mühlviertler Granit-Lavendel“ už začali s první sklizní, informují OÖN.

"Samozřejmě to není jako v Provence v červenci a v srpnu, protože rostliny jsme seli až na podzim, ale radost máme, levanduli se zdá v Mühlviertlu líbit," říká v listě Julia Hochreiterová, vedoucí projektu biokompetenčního centra ve Schläglu.

Za humny voní levandule…Zdroj: Foto:Deník/OÖNDeník vysvětluje, že jak bývá v prvním roce obvyklé, mají rostliny ještě málo květů, což odpovídá jejich velikosti. To zemědělcům umožňuje testovat možné sklízecí techniky, pokračuje deník.

O experimentu náš web už informoval. V červenci se část rakouské skupiny vydala do Francie za zkušenými pěstiteli. Michael Falkinger říká, že byli překvapeni vysokým podílem ruční práce tamních zemědělců při sklizni: "Podle našeho názoru by byla vhodnou podporou mechanizace možná větší efektivita," říká. V příštím roce přijede do Mühlviertlu pěstitelský poradce.

"Mühlviertlerská ,žulová levandule´ je projekt družstva horských bylin, biokompetenčního centra ve Schläglu a výrobce strojů Mittermair ze Schöneggu," píší OÖN. "Společně s potravinářským odborem agentury manažerského poradenství Business Upper Austria by chtěli etablovat pěstování levandule v Mühlviertlu. Celý produkční řetězec má být vyladěn speciálně pro zdejší zemědělství malých struktur."

Kandidáti s nimi nemluví, tak hladovějí

Jak píše Donaukurier (DK) z Ingolstadtu, 30. srpna vyhlásila skupina mladých dospělých v Berlíně hladovku za radikální klimaobrátku k vynucení si veřejné diskuse s kandidáty na kancléře a založení občanské rady pro klima. Během protestu podle jejich prohlášení ztratili účastníci až jedenáct kilogramů váhy. Po přerušení "půstu" pokračovali demonstrací s prázdnými židlemi proti nepřítomnosti politiků.

21letý Henning Jeschke, který hladoví už víc než tři týdny, a 24letá Lea Bonaserová se rozhodli pokračovat ultimátem Olafu Scholzovi, kandidátu SPD, že pokud neprodleně nevyhlásí klimatický nouzový stav, od soboty nebudou ani nic pít. Na tiskové konferenci položili na židle připravené pro nepřítomné kandidáty bloky ledu a zinscenovali "protest proti nečinnosti" v boji za záchranu klimatu. Armin Laschet, Olaf Scholz a Annalena Baerbocková nabídli demonstrantům individuální rozhovory po volbách a žádali ukončení protestu. Scholz poté přislíbil veřejný rozhovor o klimatickém nouzovém stavu během příštích čtyř týdnů. Oba hladovkáři pak protest ukončili.

Berlín platí Unii

Berlín je největším netto plátcem v Evropské unii, píše DK. Letos jí odvede pravděpodobně o 19 % víc než loni a dosáhne nového rekordu kolem 38 miliard eur. Loni byl 31,9 miliardy.

Mají "pivní slavnost light"

V Ingolstadtu "odpálil" třemi suverénními ranami starosta Christian Scharpf v pátek večer první sud "lehkého podzimního svátku", napsal DK. Vzhledem k pandémii může být v pivní zahradě současně jen 2000 hostů vyhovujících zásadě 3G. Slavnost potrvá do 10. října.

V Ingolstadtu už mají slavnost piva.Zdroj: Foto: Deník/DK

"Mstitelé" dětského hluku

Z hněvu na hluk dětí na hřišti shodil v Asbach-Bäumenheimu (okr. Dunaj-Ries) 40letý muž jedenáctiletého chlapce z kola. Školák se zranil a exekutora čeká stíhání za ublížení na zdraví.

Na hřišti v Alzenau (okr. Aschaffenburg) zase neznámí lidé napadli dvě dvanáctileté děti kvůli ledovému čaji vylitému na skluzavku. Nutili je po zařízení sjet a místo tak vlastními svršky vytřít a omýt je vodou.

K volbám 50 eur a dvě žemle

"Letos dostaneme při volbách do spolkového sněmu 50 eur a dvě žemle," prozradil DK 61letý Ludwig Gollwitzer, který od roku 1976 vypomáhá při volbách ve Wolfratshausenu. „Přitom musíme předem uvést, zda chceme housku se sýrem, se salámem nebo se šunkou."

Jachtaři po Bodamském jezeře

Od roku 1951 závodili jachtaři kolem celého Bodamského jezera skoro vždy v noci. Korona termín posunula ze začátku června na konec září, kdy už je dřív tma, a tak sportovci vyrazili v sobotu v sedm hodin ráno a na kratší trať. Zájem byl i tak velký, přihlásilo se přes 200 jachet. Před covidem jich ale bývalo i přes 400. V příštím roce prý bude opět všechno při starém, píše DK.

Zraněného zachraňovali jeřábem

Třímetrákového muže, který se zranil při pádu v bytě v Neustadtu u Coburgu, dostávali z domu speciálním jeřábem, uvádí DK. K pomoci 61letému pacientovi museli narukovat záchranáři z Norimberka a Řezna.

Svědkové, kteří ve čtvrtek večer slyšeli z jeho bytu volání o pomoc, alarmovali místní službu. Když ta zjistila, že zraněného nemohou snést po schodech, vyžádala si pomoc profesionálních hasičů ze 120 kilometrů vzdáleného Norimberka. Ti po vyproštění zásahovým jeřábem uložili muže do speciálního záchranného autobusu, který je vhodný k přepravě osob se silnou nadváhou. Ten má stanoviště v Norimberku, ale osádku v Řeznu, to pomoc protáhlo…

Černé jedničky vynesly "balík"

Asi 170 let starý dopis z rodinného majetku 65leté ženy z Bavorska vynesl při dražbě aukčního domu Heinrich Köhler ve Wiesbadenu 54 000 eur, píše DK. Na obálce jsou čtyři cenné známky - tři černé "jedničky" a jedna modrá "trojka". Získal ji sběratel umění z Německa, který nabízel po telefonu.

Nejstarší německá známka.Zdroj: Foto: Deník/DKS výsledkem byla spokojena 65letá dosavadní držitelka, která si přeje zůstat v anonymitě. Že nabídka 25 000 eur ale stoupne, se podle expertů dalo očekávat. Dopis byl před asi 170 lety adresován pra-pra-babičce prodávající ženy a od té doby byl v majetku rodiny. Peníze z aukce si rozdělí sourozenci držitelky, ona sama si svůj díl nechat nechce, půjde prý na malé běžence.

DK vysvětluje, že „Černou jedničku" v tehdejší hodnotě jednoho krejcaru a "Modrou trojku" za tři krejcary vydalo Království Bavorské 1. listopadu 1849 jako první známky Německa. Nyní vydražený dopis orazítkovaný 24. dubna 1850 je zvlášť cenný: podle aukčního domu je jediným známým kusem s touto kombinací známek a velkou vzácností je i jeho celkový velmi atraktivní a původní stav. Známky jsou z první ražby.

Erotika u voleb

Krátce před německými volbami se datový portál dotázal voličů, kteří kandidáti a kandidátky jsou nejerotičtější. Dalšího vítězství se dočkal Markus Söder. Protože na premiéra nekandiduje, může ho těšit zvolení nejatraktivnějším politikem 23 procenty žen. Sexuálním symbolem politiky je pak Christian Lindner (FDP). "Zůstává ,mokrým snem´ (vedoucím k mimovolnému orgasmu) německých žen, z nichž by s ním šlo rádo do postele 32 %," uvádí portál. Vlastní vítězkou voleb je ale Annalena Baerbocková (Svaz 90/Zelení). "S ní by ráda sdílela lože skoro polovina dotazovaných mužů," stojí v tiskové zprávě agentury.