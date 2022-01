Je to druhý nejmenších počet od začátků statistiky v roce 1950. Podle analýzy VCÖ bylo v uplynulých třech letech riziko smrtelné nehody v osobním autě 15krát vyšší než v autobuse a 78krát vyšší než ve vlaku. V Horních Rakousích se stala každá třetí smrtelná nehoda cyklisty.

Kulová puma zabíjela jinak?

Jak náš web uvedl, na silvestra došlo při odpalování tzv. kulové pumy ke smrtelné nehodě v Klausen-Leopoldsdorfu (okr. Baden). Podle původní verze se při současném odpálení více náloží jedna nevzňala, načež se k místu přiblížily čtyři osoby a bomba explodovala se zpožděním. Nyní jeden z účastníků oslavy vypověděl, že dotyční čtyři mladíci se postavili kolem náloží umístěních v plastikové rouře, aby byly kryty před větrem. 23letý muž se sehnul, aby pyrotechniku zapálil, a ta explodovala okamžitě. "Nebylo žádné zpoždění," řekl policejní mluvčí.

Bombu kategorie F4 zakoupila pozdější oběť s dalšími osobami v Čechách.

Odstavil bagrem špatně parkující auto

Bagrem "vzdálil" muž v Ga-Pa špatně parkující osobní auto, napsal Donaukurier. Místní usedlík je odstrčil přes přilehlou spolkovou silnici na parkoviště běžkařského areálu. Při tom se auto převrátilo. Muž, který je viděl ležet na střeše, se domníval, že jde o nehodu, a zavolal policii. Nakonec se ukázalo, že majitel bagru odstranil auto z parkoviště před svým domem. Je řešen za poškozování cizí věci - poškozený vůz musel být odvlečen.

Hledají pozorovatele sněhu

K lepšímu vyhodnocování tání sněhu hledá povodňová služba v Bavorsku pozorovatele sněhové vrstvy, napsal DK. Měřicí místa nemají být na asfaltu ani na návětrné straně, ale pokud možno na travnaté ploše. Sledování má začít od pěticentimetrové vrstvy sněhu. Data pozorovatelé posílají po internetu. Mohou se přihlašovat na hnd@lfu. bayern.de nebo rmg. Muenchen@dwd.

50 let testují vína

Bavorská vína jsou už 50 let úředně přezkušována ve Würzburgu, prozrazuje DK. V tradičním rituálu "usrknout - poválet - vyplivnout" už od 25. ledna 1972 ochutnávači posoudili tolik vína, že by mohlo zaplnit největší jezero Dolního Francka, Ellertshäusenské u Stadtlauringenu. Při 10 000 sezeních dobrovolní koštýři upili a vyplivli kolem 1,76 miliardy litrů vína. Za 50 let žádalo o otestování skoro 480 000 vinařů, z 99 procent z Francka. Ti, kteří uspějí, si mohou na etikety lahví nechat vytisknout úřední číslo zkoušky. Povinnost testování není. V prvním pololetí 2021 dostalo vytouženou značku 97 procent předložených vín.