Koristovič si účast vybojoval vlastním drinkem s názvem »Igor's Mountain Refreshment«. Je to mix Singletonu 12y, kávového likéru Kahlua, mandarinkové marmelády vlastní výroby, citronové šťávy a bílku, popisuje Donaukurier. "Tématem soutěže pořádané Diageo Bar Academy bylo ,Rituál na cestách´ a já si vzpomněl na mých mnoho horských túr, při kterých jsme vždycky na vrcholcích s kolegy společně snídali chléb s marmeládou, kávu a vajíčka. To se teď odrazilo v mém drinku, který chutná sladce, hořce i kysele," říká.

Objednávají si jej nejčastěji i jeho hosté v Bayerisch Gmainu, protože je tu přece trochu neobvyklý. Na druhém místě je další jeho kreace, Gejša, kombinace saké s japonským ginem. "Mnoho lidí pije samozřejmě pivo, vždyť jsme v Bavorsku, a taky Aperol Spritz. Přesto mě těší, když si hosté dají ode mne něco trochu stranou mainstreamu," říká. "Také můj kolega a šéfkuchař Sascha Förster je mladý a libuje si v extravagantních kombinacích. Tak se kulinářství a umění barmana super doplňují a já to vidím jako výhodu našeho mladého hotelu. Můžeme se v něm kreativně vyřádit…"

V rozhovoru pro AbendZeitung Koristovič ke své práci v hotelovém baru poznamenává, že čtyři, pět let se zase vrací obliba gin toniku s destilátem v řadě variant, a Negroni jako klasického apetitivu. Dobře jde i nealko. "Mnoho lidí zkouší stravovat se zdravě a vyhýbají se i alkoholu, aniž by ale museli rezignovat na barové zážitky. To je bezvadné, z nealkoholických kreací jsou u nás nadšeni. Je to napínavý vývoj, při kterém musíme vymýšlet mnoho nového. Dřív si hosté, kteří nepili alkohol, mohli objednávat jen colu…"

Korona gastronomii přitížila, ale klasické bary podle Koristoviče nezahynou. "Jsou a zůstanou kusem radosti ze života. Právě moderní barová kultura s ,mladými divochy´, kteří chtějí odejít od image ,knajp´, mají mnoho nápadů a jsou velmi tvůrčí, co se nových nápojů týče, má budoucnost…"

AbendZeitung se ptá, co by doporučil výčepním amatérům pro domácí bar, a on dává tip pro začátek - Pisco Sour, koktejl peruánského původu z vinného moštu. Destilát z něj je snadné připravit, málokdo ho zná a na přátele a známé udělá dojem. "Jde zkrátka o zábavu, kterou je společný konzum," dodává.

Poslední otázkou je: okurka, nebo limetka do ginu tonik, a rutinér říká: "Obojí jde, podle chuti ginu. Limetka dodává osvěžující kyselost, okurka hořčí příchuť. Jen citron se vůbec nehodí, podle mne je příliš hořký. Kdo nemá rád ani okurku ani limetku, tomu doporučuji vložit do sklenice tenký plátek třeba pomeranče…"

Talent ve svém království.Zdroj: Deník/DK

Foto: Deník/Hotel Klosterhof/Günter Standl

Hitler se prodražuje

Přestavba Hitlerova rodného domu v Braunau bude stát výrazně víc, než se plánovalo, píše Volksblatt. Zpožděno je i její zahájení - původně měla skončit letos, ale začne až příští rok a potrvá do 2025.

Dům připadl ministerstvu vnitra po vyvlastnění. Majitelce muselo zaplatit 800 000 eur. Přestavba podle návrhu kanceláře Marte.Marte z Vorarlbergu měla stát pět milionů. Do objektu se má nastěhovat okresní velitelství policie a jeji inspekce.

Odplouvá po Dunaji

Profesor chemie Andreas Fath (57) z Furtwangeru vyrazí v pátek 22. dubna v 15.30 z Ulmu k plavání na 2700 kilometrů po Dunaji, aby upozornil na znečisťování vod. Plavba mu má trvat tři měsíce. Denně chce při ní brát vzorky vody tzv. pasivním sběračem na neoprenu. Podle vedoucího projektu odplouvají po Dunaji do Černého moře denně až čtyři tuny plastiku. Experiment má pomoci hledat případná řešení. Ústí Dunaje chce Fath dosáhnout 17. června.

Pečený hlodavec jako delikatesa?

Celní kontrola na letišti v Mnichově odhalila s pomocí rentgenu v kufru cestujícího z Konga pečenou řekomyš, pašovanou do Německa, napsal Donaukurier. V Česku se řekomyš říká někdy nutrii, ale ta patří do jiné čeledi hlodavců.

Podle Wikipedie jde o velké hlodavce žijící od subsaharské Afriky po Jihoafrickou republiku. Měří až 79 centimetrů a váží až pět kilogramů. Nemají nic společného s krysami, patří k dikobrazovitým. Jejich maso se do Německa nesmí dovážet kvůli hrozícímu nebezpečí šíření nákazy. Kus z letiště byl zabaven a bude odborně zlikvidován, uvádí DK.

Celníci na letišti ani neochutnali…Zdroj: Deník/DK

Bavorsko-česká výstava

Bavorsko a Česko chtějí posílit přeshraniční kulturní výměnu společnou zemskou výstavou 2023-24, napsal DK. Dohodu o tom podepsali ve čtvrtek v Praze ministři kultury Markus Blume a Martin Baxa. Výstavu pod názvem „Baroko v Bavorsku a v Čechách" připraví Dům bavorských dějin a české Národní muzeum.

Blume při podpisu označil kulturní spolupráci za "centrální pilíř evropské architektury míru". Zemskou výstavou bude kulturní výměna intenzifikována a prohloubí mnohočetné vazby mezi oběma zeměmi. Martin Baxa připomněl 30. výročí podepsání smlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupráci. "Od té doby se hodně stalo. Češi a Němci už nejsou jen dobrými sousedy. Jsme přáteli a hledíme společně a optimisticky do budoucna. Zemská výstava bude milníkem v naší kulturní spolupráci a dodá jí nové impulsy," cituje ministra DK.

Ředitel Domu bavorských dějin Richard Loibl uvedl, že výstava 2023/2024 bude svým způsobem pokračováním Bavorsko-české zemské výstavy ke Karlu IV. v roce 2016 v Norimberku a v Praze. Věnuje se evropskému baroku v 17. a 18. století a chce ukázat, že baroko bylo víc než umělecká epocha spojující regiony. Bude prezentovat lesk výstavby, dynamiku a vášeň doby i propasti třicetileté války.

Muzeum bavorských dějin v Řeznu výstavu uvede od května do září 2023, Národní muzeum v Praze od listopadu 2023 do května 2024.

Azyl zvířatům z Ukrajiny

Do Bavorska přivezli 28 psů z útulku v Ukrajině. Celkově bylo z Oděsy evakuováno 42 psů a sedm koček. Psi byli umístěni ve Šlesvicku-Holštýnsku, kočky v Brandenbursku. Dalších sedm jich čeká na další cestu v Rumunsku. Po pobytu v útulcích budou zvířata zprostředkována privátním zájemcům.