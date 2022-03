Dóm zvonil nikomu

V noci na středu vytrhly zvony Štěpánského dómu ve Vídni ze spánku četné obyvatele centra města. Vyzvánění začalo v 02.11 hodiny a trvalo asi 20 minut, než je zastavil také osobně probuzený farář Toni Faber. Nezvonil největší Pumerin, ale tzv. slavnostní zvony. Tiskový mluvčí arcidiecéze Michael Prüller se všem, které vzbudili, omluvil, napsaly OÖN. Příčinou byla chyba počítače.

Svatby ve válečné vřavě…

Od začátku ruského útoku na Ukrajinu před třemi týdny si svatební "ano" řeklo v zemi 10 683 párů, napsal Donaukurier. Od 24. února se na Ukrajině narodilo 10 767 dětí.

Od sousedů: Putin podle Schwarzenberga argumentuje jako Hitler

Zakázali jim držení zvířat

Dva muži z Dolního Bavorska, otec a syn Struckovi, už nesmí podle rozhodnutí správního soudu v Řeznu držet žádná zvířata, napsal DK. Soud odmítl jejich žalobu proti zabavení jejich "privátního zoo" začátkem minulého roku veterinárním úřadem v Pasově. Ten tím zkřížil jejich plány založit v areálu bývalých kasáren v Kirchhamu velký zoopark.

Mezi jejich 800 zvířaty byli na čtyřech stanovištích v Kirchhamu, Bad Füssingu a Aldersbachu skot, drůbež, osli, poníci a želvy, ale také opice, tukani, klokani, zdobní ptáci, alpaky a exotické dančí. Část z nich byla zanedbaná, nemocná nebo podvyživená. Úřady chov vícekrát kontrolovaly a ukládaly držitelům zajistit odpovídající podmínky. V roce 2020 jim nakonec držení zakázaly. V areálu orgány nalezly nespočet mrtvých zvířat, také opic, mnoho z nich zmrazených, a podobně. Loni v lednu početné úřední složky během dvou dnů "privátní zoo" Struckových vyklidily. Zabavily přes 800 zvířat, také 40 krav, na 300 zdobných ptáků, tukany, pávy, přes 250 kusů užitkové a vodní drůbeže, ovce, malé primáty, alpaky, želvy a další plazy. Jeden kolouch a chovný býk museli být v kritickém stavu na místě utraceni. Při vyklízení se našly také dva kontejnery uhynulých zvířat.

Od sousedů: Autojaro se vrací do Lince

Naletěl jim na homosex

Na datové platformě homosexuálů Planet Romeo prý 27letý Rumun nabídl 31letému sex za peníze, popisují OÖN. Před jeho domem se loni v říjnu ale neobjevil "Romeo", ale hned tři chlapi, popisuje list. Podle obžaloby byli útočníci bratři. Po dvou policie zatím pátrá.

„Nechtěl jsem je pustit dál, ale přemluvili mne," vypověděl "hostitel". Uvnitř to pak šlo rychle. Jeden popadl IPhone, protože údajně potřeboval naléhavě telefonovat. Když poškozený chtěl telefon zpátky, popadl 27letý Rumun zavírací nůž, který ležel otevřený na skleněném stole v obýváku. Byl ostrý, se špicí dlouhou asi dvacet centimetrů, líčil. Pohrozili mu, že když udělá, co chtějí, nic se mu nestane. Chtěli PIN karty do bankomatu. Uvedl nějakou číselnou kombinaci, která zjevně nemohla souhlasit. Útočník mu řekl, že to není žert, a nasadil mu nůž ke krku. Spolupachatelé zatím prohledali byt a ukořistili IPhone a 300 eur v hotovosti. „Měl jsem strach, napadlo mě, že zemřu," vypověděl. Než "hosté" byt opustili, zdůraznili mu, že se mu něco stane, když půjde na policii, naznačili gesto podřezávání, opustili byt a v černém BMW zmizeli.

Od sousedů: Atak lepidlem přes ústa byla bouda...

Poškozený se svěřil policii až následující den. Ukázalo se, že trio si vyhledalo ještě jednoho muže, a sebralo mu více cenných věcí. Škoda přesáhla tisíc eur.

Už vícekrát trestaný zadržený Rumun-iniciátor všechno popřel, ale zaplétal se do rozporů a senát mu uložil šest let odnětí svobody. Rozsudek není pravomocný.