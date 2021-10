"Buran existuje už jen jako kuriozita kosmonautiky, ale Mrija je pořád aktivní," píše linecký list. "Svého času ji na letišti v Gostomelu málem sešrotovali, v roce 2000 ho ale zase zprovoznili a od května 2001 opět létá…"

Řetězce zavedou zálohy na plasty

Podle listu Volksblatt bude ve všech rakouských supermarketech napevno zaveden systém záloh také na PET lahve a plechovky. První o tom informoval Heute. Dohodly se na tom také diskonty a Hospodářská komora. Detaily chtějí prezentovat v pátek. Podle informací Heute bude novelizován zákon o odpadech a nejpozději od roku 2025 má mít veškerý obchod s potravinami systém recyklace. "Obchodníci mají brát zpátky prázdné obaly i v případě, že nápoje byly zakoupeny jinde," uvádí list. Mají být pro to vyvinuty i automaty. Od roku 2025 by mohly plechovky nebo nápoje v plastech stát o 20 až 30 centů víc. Zákazníci by peníze dostali při vracení obalů.

Do věže dómu i aktuální rouška

O znovuusazení vrcholové schránky na věži lineckého dómu 120 let po první instalaci náš web informoval. Teď linecké noviny doplnily, že její obsah obohatily mezi aktuálními svědectvími doby také zmenšený trojrozměrný tisk Svaté rodiny z jesliček dómu - a jeden respirátor FFP2, který má pozdější generaci připomínat pandémii, jak píše deník.

Příliš unavený školák…

Policie v Oberstreu v Dolním Francku vytáhla v pondělí 13letého kluka doma z postele a nechala ho odvézt otcem do školy, kde už několikrát chyběl, píše Volksblatt. Otec hlídce vysvětlil, že syn nevstal, a mluvčí policie dodal, že zřejmě hrál dlouho do noci na mobilu videohry. Po rozhovoru s policisty se nechal bez problémů odvézt otcem k vyučování.

Ministerstvo vzpomene Židů

Na bavorském ministerstvu stavebnictví v Mnichově umístí pamětní desky bývalým obyvatelům budovy, kteří zahynuli za nacismu. Byli to Berta Konnová, Charlotte Carneyová, Hermann Marx, Amalie Spitzauerová a Emma Wallachová. „Už nemůžeme odčinit jejich nepředstavitelné tehdejší utrpení, ale můžeme udržovat jejich památku a vrátit jim jména a tváře," řekla ministryně Kerstin Schreyerová pro Donaukurier (DK).

Ten doplnil, že Charlotte Carneyová byla učitelka, které pro židovský původ povolání zakázali a v roce 1941 ji vystěhovali z domu. V březnu 1943 byla deportována do Osvětimi a krátce nato tam zavražděna. 62letá dentistka Amalia Spitzauerová byla podle údajů ministerstva 20. listopadu 1941 deportována s téměř tisícovkou jiných Židů do koncentráku v Kaunasu, kde ji pět dnů poté zastřelili.

DK vysvětluje, že v Mnichově umisťují vzpomínková znamení na oběti nacismu od roku 2018, ale na rozdíl od jiných měst ne ve formě kamenů v dlažbě. Data a informace o jejich osudu jsou zveřejněna na tabulkách a pilířích.

Hledají Ptáka roku

Svaz ochrany přírody SRN a bavorský zemský svaz ochrany ptactva připravují podruhé veřejnou volbu Ptáka roku 2022. Lidé mohou do 18. listopadu volit po internetu mezi pěti navrženými - konopkou obecnou, vrabcem polním, jiřičkou obecnou, bělořitem šedým nebo dudkem chocholatým, píše DK. Svazy udělují tento titul už 50 let. V jubilejním roce jej má dostat u většiny nejoblíbenější ze 307 domácích druhů.

Festival vídeňského rodáka v Praze

Linecký Volksblatt připomněl, že před 150 lety, 14. října 1871, se ve Vídni narodil skladatel Alexander Zemlinsky (+15. března 1942 v NY, kam emigroval přes Vídeň v roce 1938). "Jeho nejdůležitějším působištěm v kariéře ale byla Praha, kde byl v letech 1911 až 1927 hudebním ředitelem Nového německého divadla, v jehož budově je dnes Státní opera," uvádí list. "Z tohoto důvodu uctí v českém hlavním městě jeho památku vlastním festivalem, kromě jiného s premiérou. V neděli 10. října zazní v Opeře poprvé fragment jeho nikdy nedokončené opery Malva podle stejnojmenné povídky ruského spisovatele Maxima Gorkého. Dílo dokončil Antony Beaumont, životopisec Zemlinského."

List dodává, že festival je součástí loni zahájeného německo-českého kulturního projektu „Musica non grata“. V něm mají být představena hudební díla tvůrců pronásledovaných nacismem, také skladatelky Ludmily Peškařové, Emy Destinnové nebo česko-skotské skladatelky Geraldine Thompson Muchové, od roku 1945 žijící v Praze, kde 12. října 2012 zemřela.

Nezabránila zneužívání syna…

Soud v Münsteru poslal na sedm let a devět měsíců do vězení 32letou matku, která podle senátu věděla, že její tehdejší životní partner těžce sexuálně zneužívá v zahradním altánu jejího syna, dnes dvanáctiletého, ale jeho jednání nezabránila, napsala PNP. Předposlední den hlavního líčení doznala, že od října 2019 pokládala za možné, že druh takto jedná. Nebyla prý ale schopna vztah ukončit. Nevlastní otec oběti byl v hlavním procesu odsouzen na čtrnáct let a k následné zabezpečovací detenci.