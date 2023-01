Zazvoní emeritnímu papeži

Němeká biskupská konference doporučila všem 27 katolickým biskupstvím v SRN, aby 5. ledna od 11 hodin umožnily v celé republice smuteční vyzvánění za emeritního papeže Benedikta XVI., občanským jménem Josepha Ratzingera, který ten den bude pohřben v Římě do hrobu svého předchůdce Jana Pavla II. v kryptě dómu sv. Petra. Zesnul v sobotu ráno ve věku 95 let.

Pozdravy Ukrajině odpluly z Laufenu

Zvláštností města Laufenu v bavorském okrese Berchtesgaden-venkov na rakousko-německé hranici s necelými 7000 obyvateli je poloha na řece Salzachu a dostupnost z východu i západu přes dva mosty. Jedním z nich je přeshraniční Europasteg dlouhý 131,2 metru, vyhrazený chodcům a cyklistům, který spojuje Laufen s rakouským Oberndorfem. Postaven byl v roce 2006, když předchozí dřevěné stavby tu strhly povodně v letech 1899 a 1920.

KVÍZ: V zákulisí. Znáte Místo zločinu České Budějovice? Zkuste si test

Salzach patří k povodí Innu a Dunaje a spojuje tak Horní Bavorsko s deltou Dunaje na Černém moři, tedy i s Ukrajinou. V Laufenu toto místo tragického konfliktu vzpomněli mimořádným gestem, napsal Donaukurier. Četní mladí a také mnoho procházejících napsali na malé lístky své vzkazy míru, vložili je do velkého kokosového ořechu, pečlivě zapečetili a předali je řece jako plovoucí poštu. Ceremonii doprovázel zpěv Lennonovy písně Give peace a chance. Na závěr lidé na mostech popili ájurvédský čaj z Dálného Východu a ochutnali pečená jablka z regionu…

Údajně Jihočeši vezli lup

Krátce před silvestrem kontrolovala pohraniční policie Freyung slovenské kombi. Upoutal ji nejprve 30letý řidič "typickými drogovými příznaky", jak hlídka sdělila. Největší překvapení přinesla ale kontrola vozidla. "V kufru leželo nářadí k vloupání a také množství předmětů bytového vybavení, k tomu zakázaný nůž a stará malorážka. Protože oba muži ve věku 30 a 47 let z jižních Čech podle policie neměli ,žádné přijatelné vysvětlení pro obsah jejich kufru´, museli hlídku doprovodit na oddělení. Protože nebyli moc ochotni kooperovat, pátrači uplatnili ,kriminalistický čich´ a z četných indicií narazili na vloupání v hornobavorském Trostbergu. Mezi svátky za nepřítomnosti majitele domu tam neznámí pachatelé vylomili domovní dveře a ustřihli zámek na stodole. Vyplenili především dílnu a odcizili četné elektropřístroje a další nářadí. Vloupali se do skříně se zbraněmi pro starou malorážku a pobrali i další věci jako pivní džbán a zvon. Právě ty našli policisté při kontrole, což posílilo jejich podezření na cestující. Majitel nemovitosti byl o vloupání informován až policií. Státní zastupitelství v Traunsteinu vystavilo na muže zatykač. Protože drogy u řidiče prokázala i krevní zkouška, poslal vyšetřující soudce oba do vazby, kde mají zůstat až do soudního řízení."

Kuriózní nehoda. Ženu u táborské psychiatrie srazilo její vlastní auto

Zkontrolují vodu z letadel z Číny

Vzhledem k masivní vlně korony v Číně má být v Rakousku od příštího týdne kontrolována odpadní voda všech čínských letadel na nové varianty covidu, uvedly OÖN ze zprávy ministerstva zdravotnictví. Vzorky budou odebírány rovnou z odpadních tanků letounů. Kromě toho má být čistička v Hallstattu připojena k celostátnímu monitoringu. Povinné covidové testy cestujících z Číny, jak jsou zavedenyv Itálii, Francii a Španělsku, Rakousko nechystá.

Linec má 211 449 obyvatel

K 1. lednu si do města přehlásilo 2759 občanů hlavní sídla. Lokální registr tady dále zaznamenává 20 747 lidí ve vedlejším sídle. Loni se tu narodilo 2099 dětí, ale 2162 osob zemřelo. Ukrajinští uprchlíci se postarali o 40 % přistěhovaných.

Vyhrála WorldSkills

20letá Julia Kuselová z Pennewangu u Welsu vyhrála WorldSkills Awards cukrářek v Belgii. Od roku 2018 se učila pekařkou a cukrářkou u firmy Resch&Frisch. V Belgii soutěžilo ve čtyřech kategoriích celkem na 160 talentů z osmi zemí. O účast usilovalo 800 mladých, většina ale odpadla v předkolech v rámci sedmiměsíčního tréninku.

Vyhrála WorldSkills!Zdroj: OÖN

Němcům nejsme moc sympatičtí

V reprezentačním průzkumu institutu výzkumu YouGov o nejsympatičtější sousedy Německa vyhrálo u dospělých Rakousko s 24 % hlasů. Následovaly Nizozemsko 17 %, Dánsko 13, Francie a Švýcarsko 10. Vzadu skončily Polsko, Česko a Lucembursko se třemi procenty a Belgie se dvěma.

V další anketě o nejoblíbenější německy mluvící metropoli vyhrál Hamburk 25 % před Mnichovem 19, Vídní 15, Berlínem 12 a Kölnem 11.