Cílem je naplnit kulturní dědictví podél někdejší Zlaté stezky vzpomínkami a novými kontakty. Myšlenku podporuje Evropská unie. Co doba, válka a železná opona potrhaly, má být po třech desetiletích znovu spojeno. Zlatá stezka jako obchodní cesta postavila mosty mezi lidmi. Její trasa táhne pořád ještě jako historická šňůra Bavorským lesem a Šumavou, která má být teď osazena novými kulturními perlami.

V německých obcích Hinterschmiding a Philippsreut, městech Waldkirchen, Freyung a Röhrnbach budou v budoucnu podél turistických stezek upozorňovat tabule, jak kdysi soumaři se solí transportovali těžký, ale důležitý a cenný náklad do Čech.

V Kubově Huti měl starosta Zbyněk Klose nápad. U nich budou historické odkazy částí otevřeného prostoru, chráněného místa setkávání. Bude ohraničeno hraničními kameny, jak jsou typické pro region. Ve středu bude architektonicky zajímavá stavba, ve které bude mediální instalace informovat o historii Zlaté stezky. Většina přírodního kamene pochází ze strženého domu v sousedství.

Pět kamenů, které do stavby budou zabudovány, dodali na staveniště němečtí partneři projektu na znamení spojenectví k výstavbě společného Evropského domu. Také moderna sem zamíří. Český umělec je odpovědný za reliéf na velkých betonových kvádrech, které doprovodí Zlatou stezku symboly míst, potoků, cest…

Na snímku ze setkání partnerů byli vedle Zbyňka Kloseho (pátý zprava) a spolupracovníků z obce a zástupců provádějící firmy (vzadu) také vpředu zleva Helga Altendorfer-Kristlová z Waldkirchenu, starosta Röhrnbachu Leo Meier se spolupracovnicí Katharinou Feinovou, starosta Philippsreutu Helmut Knaus, šéf turistiky Freyungu Christian Kilger, starosta Hinterschmidingu Fritz Raab a koordinátor projektu Rudi Mautner z grafenauské agentury Weissraum. Foto: Deník/Agentur Weissraum

Pokusil se zabít exmanželku

Ve Vídni odsoudili k 15 letům vězení v ústavu pro duševně abnormální zločince 53letého obžalovaného z pokusu vraždy 60leté, která se s ním po 23letém manželství rozvedla po opakovaných jeho násilnostech.

Volksblatt popsal, že přes vyslovené zákazy přibližování se obžalovaný opakovaně objevoval před jejím bydlištěm a letos 4. června se s ní potkal v průchodu domu. Popadl ji, zakryl jí ústa a vrazil jí do prsou kuchyňský nůž s čepelí 12,5 centimetru. Rána zasáhla srdce a způsobila krvácení do dutiny hrudní. Zraněná se dovlekla do blízkého lokálu a prosila o pomoc, než ztratila vědomí. Přežila na intenzivce, první dny v umělém spánku.

Státní zástupkyně při procesu konstatovala, že vztahy v rodině byly dlouho normální. Dlouholeté pití alkoholu a zneužívání zklidňujícího benzodiazepinu u muže ale vyvolaly poruchu osobnosti. Během pandémie začal čím dál víc pít, být žárlivý a agresivnější. Jednoho dne udeřil ženinou hlavou do dveří, jindy jí polil předloktí vařící vodou. 28. prosince jí s nožem v ruce řekl "Dnes je konec!".

Dvanáct dnů nato na něho podala vystrašená žena trestní oznámení, když jí vylil na hlavu hořlavinu a zkoušel zapalovačem zapálit jí vlasy. Ptal se při tom, kde chce být pochována. Státní zastupitelství jeho stíhání za zmíněné delikty ale zastavilo "v pochybnostech".

VIDEO: Na budějovickém nádraží cestující čekali celé hodiny mezi lešením

Obžalovaný a obhájce u soudu nezpochybňovali útok nožem - ten byl nalezen poblíž místa činu s ženinou krví a DNA muže na střence. Jeho mobil byl v provozu v době činu v blízkosti bytu expartnerky. Obhajoba jen tvrdila, že obžalovaný svou dlouholetou partnerku nechtěl zabít. "Je možné, že jsem to udělal, ale nevzpomínám si na to," řekl obviněný. Ten den prý vypil hodně alkoholu, na tři dny si nevzpomíná… Rozsudek není v právní moci.

Jak stonají Rakušané

Rakouští zaměstnanci byli loni v průměru 12,3 dne v pracovní nechopnosti, informuje Volksblatt. Předloni to bylo 12,7 dne. Marodění bylo loni víc, ale trvalo kratší dobu. Počet pojištěnců, kteří byli alespoň jednou v nemocnici, se meziročně zvýšil z 56,8 na 57,4 %, ale průměrná doba pobytu se z 11,7 dne zkrátila na10,3 dne. S covidem pacienti leželi v průměru 13,5 dne, o tři dny déle než u ostatních chorob. Nepřítomnost v práci byla u mužů v průměru 14,8 dne, u žen 11,7.

Přibylo psychických onemocnění. Případů bylo loni 3,2 %, ale z tohoto důvodu promaroděných dnů 11,4 %.

Chystali "říšští občané" převrat?

Kolem 3000 policistů bylo v jedenácti spolkových zemích nasazeno ve středu ráno při razii proti tzv. "říšským občanům", napsala PNP. Připravovali údajně státní převrat. 22 zatčených bylo členy teroristického spolčení, dva z nich jako vůdci a tři jako podporovatelé. Kromě toho je 27 dalších obviněných. Vyšetřován je také poddůstojník z velitelství speciálních sil bundeswehru. V Bavorsku zasahovali v okrese Řezno. Po jedné osobě bylo zajištěno v Rakousku a v Itálii.

"Říšští občané jsou lidé, kteří neuznávají Spolkovou republiku a její demokratické struktury," píše Donaukurier. "Často odmítají platit daně a mají i jiné konflikty s úřady. Orgány ochrany ústavy odhadují scénu na asi 21 000 příznivců."

Eritrejec vraždil v Německu

27letý muž z Eritreje, důvodně podezřelý ze smrtícího útoku na dvě dívky v Illerkirchbergu u Ulmu, odmítl vypovídat. Dosud nebyl policii znám z nějakého násilného deliktu, byl jen jednou přistižen při jízdě na černo.

V pondělí napadl a těžce zranil dvě dívky na cestě do školy. Jedna, čtrnáctiletá, zemřela na klinice vykrvácením z pobodání. Měla německé občanství a byla tureckého migračního původu. Druhou 13letou stále léčí. Už ví o smrti své kamarádky. V nemocnici je ošetřován s vážnými poraněními i podezřelý. Po činu utekl do ubytovny běženců.

Jezuitu od kontejnerů už nestíhají

Vyšetřování jezuitského pátera z Norimberka, který zachraňoval potraviny z kontejnerů na odpadky u supermarketů, bylo podruhé zastaveno, píše Donaukurier. O případu náš web informoval.

"Trestné činy", které sám oznámil, byly označeny za nepatrné, nevýznamné, protože vyčíslená hodnota zachráněných potravin byla marginální, sdělilo státní zastupitelství Norimberk-Fürth. Supermarkety jako právoplatný majitel tohoto zboží trestní oznámení nepodávaly.

Vyšetřování pátera bylo už v květnu zastaveno, protože policejní orgány nemohly ujasnit, jaké konkrétní zboží bylo z kontejnerů odcizeno. Od té doby páter oznámil další své činy, takže vyšetřováno muselo být znovu.

Dotčený duchovní se už dlouho zasazuje pro potírání chudoby a za spravedlivé rozdělování blahobytu, napsal DK. Tzv. kontejnerování, tedy sběr už vyhozených potravin, je součástí jeho kampaně. Podle spolkového ministerstva zemědělství končí v odpadu v Německu ročně kolem dvanácti milionů tun potravin.