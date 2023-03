Narodila se 27. března 1953 jako šesté z osmi dětí zemědělské rodiny hospodařící v horách, v Kleinarlu v Pongau, a vyrostla v legendu sjezdového lyžování. Jejích 62 vítězství ve světových pohárech bylo rekordem po 35 let, který překonaly až 2015 Lindsey Vonnová a 2019 Mikaela Shiffrinová.

"Naučila se jezdit na šindelích zohýbaných otcem. Svůj první sjezd SP skončila v Bad Gasteinu ve 14 letech s pláčem, po několika pádech jako poslední," píší OÖN. Rychle ale přišly úspěchy, které vyvolaly celostátní ,hypku´ a udělaly z ní lyžařskou superstar své doby. Když v Grindelwaldu vyhrála o nemoci všechny závody a pak vyprázdnila pár sklenic šampusu, napsal o ní šokovaný švýcarský novinář: "Kouří, pije a vyhrává…"

"Nekouří už dlouho a také autu jako někdejší hobby závodnice a obrovská obdivovatelka Jochena Rindta nedává tolik plynu jako v divokých sedmdesátých letech," dodávají OÖN.

Do lyží zblázněnému Rakousku způsobila šok, když ve svých 23 letech po své nejúspěšnější sezoně překvapivě skončila. To už měla dvě zlaté z mistrovství světa, zapsáno v řadě za sebou 41 vítězství v závodech SP a pět křišťálových koulí za celková prvenství. Radost ze závodění jí ale silně kalily materiálové diskuse, výhrůžné dopisy, a když otec těžce onemocněl, skončila před zimou s olympiádou 1976 v Innsbrucku v kalendáři. "Měla jsem toho tehdy po krk," říká i dnes emotivně po tolika letech.

OBRAZEM: Mňam. Budějovické Výstaviště hostilo čokoládový festival

Pak se k závodnímu lyžování vrátila kvůli dluhům jejího Cafe Annemarie, které si otevřela. Kvůli reklamním filmům natočeným během závodní pauzy musela být reamaterizována. Zase začala vítězit tak rychle, že konkurence a tisk nenacházely slov.

V bilanci celkem jedenácti sezon vyhrála šestkrát "křišťálové koule" a dvanáctkrát hodnocení jednotlivých disciplín. Za více než 200 startů ve světových pohárech byla na stupních vítězů 114krát. Vybojovala devět medailí na mistrovstvích světa a tři olympijské. V roce 1980 se v Lake Placid dočkala i vytouženého olympijského zlata ve sjezdu, když v roce 1972 jako vysoká favoritka v Sapporu (USA) skončila druhá, což rakouské noviny přičítaly vlivům Schranzova čerstvého skandálu s fotografií jeho trička při fotbalové benefici, na kterém bylo i jméno značky kávy. Tehdejší prezident MOV Avery Brundage v tom viděl rozpor s řádem amatéra a vyloučil ho z her ještě před jejich zahájením.

Moserová, sedmkrát sportovkyně roku v Rakousku, po vítězství ve sjezdu 1980 definitivně odstoupila. Stala se matkou dcerky Marion a mistrovala v její pekárně…

Sedmdesátky se neleká, řekla Salzburger Nachrichten. "Je to pro mne den narozenin jako 69. nebo 71. Život se kvůli tomu náhle nezmění, člověk se dívá stejně pořád dopředu…"

Zákaz nedělních jízd kamionů neplatí

Bavorsko, Hessensko a další spolkové země v neděli oznámily, že tento den nebudou kontrolovat nedělní zákaz jízd kamionů. Důvodem je na pondělí ohlášená celospolková varovná stávka v dopravě, píše DK. V řadě zemí se o takovou výjimku zasadily spedice a obchod. Zákaz jízd nákladních vozidel o hmotnosti přes 7,5 tuny v neděli jinak trvá vždy od půlnoci do 22 hodin. Rezignace na kontroly v osmi spolkových zemích podle expertů nepovede ke kolonám na dálnicích. "Bude na nich o pár stovek vozidel víc, ale ne tolik, abychom se měli bát front," řekl v DK Marcus Hover, místoředitel svazu.

Od sousedů: Královská návštěva míří do Německa

Mohli demonstrovat

Bavorský nejvyšší správní soud rozhodl v pátek večer předběžně, že aktivisté mohli v neděli 26. března demonstrovat na A9, přestože vozovka musela být kvůli tomu uzavřena.

Město Mnichov předtím vyslovilo pro dálnici na tento den zákaz shromažďování. Soud to vyhodnotil jako protiprávní rozhodnutí a stížnosti svolavatelů vyhověl. "Ústavou chráněná svoboda shromažďování má pro liberálně demokratické základní právo zásadní význam a smí být omezena jen při jinak neodvratitelném nebezpečí pro veřejnou bezpečnost a pořádek," odůvodnil soud. "Prognóza nebezpečí pro hlavní město země v tomto případě neospravedlňuje vyslovený zákaz shromažďování. Není dostatečně doloženo, že by vyžadované uzavření dálnice v dotčené době nutně vedlo k nějakému konkrétnímu nebezpečí. Stejné platí i pro zamýšlené slaňování z lávky pro chodce." Soud zkrátil jen trvání shromáždění z 90 minut na polovinu. Mělo začít 26. března v poledne na lávce pro chodce přes A9 na přípojce u Schwabingu. Jak to dopadlo, webové stránky německých novin dosud nenapsaly.

"Při shromáždění měli účastníci demonstrovat také proti trestnímu stíhání osob, které se při mezinárodní výstavě automobilů (IAA) v Mnichově v roce 2021 spustily z mostu po lanech na vozovku A9 u Freisingu," vysvětluje DK.