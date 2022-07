Hrát se má 14. července (19.30), 16. července až 6. srpna (20.30). Od 19. 7. do 3. 8. "Zázraku" předchází představení pro děti "Heidi" vždy od 19 hodin. Za nejistého počasí upřesní konání na open-air scéně od 18 hodin stránka burgfestspiele.at.

Úlevy cyklistům

Cyklisté v Rakousku by v budoucnu mohli jezdit v zónách 30 km/h vedle sebe (s dítětem do 12 let všude) a na červenou zatáčet doprava, upozorní-li na to dodatková tabulka, rozhodla ve středu Národní rada. Proti byli sociální demokraté a Svobodní. Koalici to udivuje, z posudků expertů byly některé námitky uznány - při příčném parkování mohou auta opět kousek "trčet" na chodník a jízda na kole v protisměru byla z návrhu stažena. Odstup od předjížděných cyklistů musí být mimo obec nejméně dva metry, v obci metr a půl.

Knihovnice nalezly ve vráceném čtení spousty pokladů. Podívejte se

Milion eur v hotovosti v audi

Pátrači hraniční policie našli na A3 v okrese Pasov kousek před rakouskou hranicí v únoru 2020 v jednom audi z oblasti Unna v Severním Porýní-Vestfálsku asi milion eur v bankovkách - největší sumu, jaká kdy byla v Dolním Bavorsku zajištěna v hotovosti. V autě cestovali 25letý Syřan a 21letá žena z Maroka. Peníze byly ve více uzavřených schránkách skrývaných v interiéru auta. Kriminálka, státní zastupitelství Pasov a Europol věc vyšetřovaly měsíce, stopa vedla až do Španělska. Pasovský soud na základě důkazů uzavřel, že není pochyby o kriminálním původu peněz, resp. dotyční nemohli prokázat, že peníze získali legálně. "A protože se trestné činy nesmějí vyplácet, obnos připadl 7. července státu - do zemské pokladny justice," uzavírá PNP.

Vezli pěkný balík…Zdroj: Deník/DK

Foto: Deník/PNP/Polizei

Přetížené soudy - puštění obvinění

Jak napsal Donaukurier, také v Bavorsku chybějí tucty soudců a žalobců. To dopadá i na trestní stíhání. Bavorské věznice v uplynulých dvou letech pustily z vazby celkem 25 obviněných, protože jejich řízení trvalo nezákonně dlouho. Začátkem týdne byla zveřejněna celoněmecká čísla. Loni bylo v SRN z tohoto důvodu z vazby propuštěno nejméně 66 podezřelých, předloni 40 a rok předtím 69. V Bavorsku to byli v předkoronovém roce 2019 jen dva, roku 2018 deset. V této spolkové zemi chybělo k 31. prosinci 2021 asi 110 soudců a 169 žalobců.

Od sousedů: Rytířská slavnost rodin

Svět s holubicí míru

Z asi 350 000 rostlin založil tým z Uttingu na Ammersee (okr. Landsberg am Lech) na poli mapu světa s Picassovou holubicí míru. Do labyrintu "Ex Ornamentis" ze slunečnic, konopí, slézu, různých druhů tykví a kukuřice lze vstupovat od 20. července. "Od roku 1999 je to v místě 24. motiv. 20 dobrovolníků na něm pracovalo s podporou vysoké školy v Mnichově. Příhodně k tématu na ploše 18 000 metrů čtverečních je pro návštěvníky připravena hledačská cesta bludištěm po všech kontinentech za různými pamětihodnostmi, významnými hudebníky, druhy zvířat a podobně. Současně jsou tematizovány velké výzvy planety," dodávají autoři labyrintu.

Pobloudí si světem…Zdroj: Deník/DK

Foto: Deník/DK/Peter Kneffel

Dva měsíce tekl kohoutek

Pravděpodobně dva měsíce byl puštěn venkovní kohoutek vodovodu na horské chatě v Oberstdorfu, aniž si toho někdo všiml, napsal DK. Vyteklo z něj asi 6000 kubických metrů vody, která unikala po svahu. Majitel si toho všiml až toto úterý. Naposledy byla budova kontrolována asi před dvěma měsíci. Na vodném to dělá kolem 10 500 eur.

Vypne město semafory k úspoře?

Z důvodu energetické krize chce město Augsburg významně snížit spotřebu energie a proto možná vypne semafory a zastaví až na tři monumentální všechny zbývající městské kašny, píše DK. Návštěvníci plovárny si budou muset zvyknout na o jeden stupeň chladnější vodu. Historické budovy už nejsou osvětlovány. Podle aktuální kalkulace by letos stouply roční náklady na elektřinu, plyn, dálkové teplo a ostatní energetické služby z dosavadních 15,9 milionu na 28,3 milionu eur.

Také Ingolstadt pracuje na konkrétním plánu, řekl deníku starosta Christian Scharpf. V tomto týdnu k tomu ustavili centrální štáb.

Preclíky pro kolaře

Zemská vláda Bádenska-Württemberska také letos zkouší dostat pendlery cestující za prací na kolo, napsal DK. Připravila jim k tomu preclíky zdarma. Už jich udala 130 850 za skoro 60 000 eur. Odběratel se musí v prodejně "legitimovat" předložením cyklistické helmy nebo kola před provozovnou. Na akci zúčastněným 660 pekárnám dotuje země každý kus ze zemského rozpočtu částkou 45 centů. S dalšími výdaji to bude celkem 58 882,50 eura.