Asi sto občanů Rainbachu se v pondělí 12. července připojilo k protestnímu pochodu místní občanské iniciativy, aby demonstrovalo za rychlejší tempo stavby obchvatu, píší OÖN.

Obchvat je jádrem další výstavby S10 z Freistadtu do Summerau. V prosinci byl ukončen přezkum slučitelnosti s životním prostředí, nyní ale hrozí z důvodu požadavku ministryně životního prostředí Leonore Gewesslerové (Zelení) na další přezkum dlouhé zdržení v dalším plánování. Přes centrum městečka jezdí nyní kolem 8000 motorových vozidel denně, z toho asi třetina náklaďáků. "Jak velká je to zátěž zvlášť v ranních hodinách, se ukázalo v pondělí při protesním ,špacíru´," píše list. "Účastníci přecházeli opakovaně oba místní značené přechody a vyvolali tak kilometry dlouhé fronty těžkých aut přijíždějících z Čech. Podle svědka sahala kolona až do Kerschbaumu." Další protestní akce proti zdržení se podle starosty Güntera Lorenze připravují.