K tomu vývoj podobně jako ve třicátých letech nepřichází ani tentokrát překvapivě, míní exministr. Jako Hitler není ani Putin "brán vážně". Jako mnohý politik svého času četl Mein Kampf, ale nevěřil, že je to myšleno vážně, tak teď také nevěřili, že to míní vážně Putin… "Právě Rakušané by si měli vzpomenout. Argumentace je stejná jako ,našeho fýrera´ vůči Rakousku: To není žádný samostatný národ, to je část našeho národa, ti nemají právo dělat samostatnou politiku…"

V telefonátu s APA doporučil Schwarzenberg všem zájemcům přesnou analýzu Putinovy rétoriky a srovnat ji s citáty ze 30. let. "Budete žasnout, jak paralelní jsou." Další paralelou je, že mezinárodní politika je vývojem znovu překvapena, ačkoliv jí stačilo v minulých letech jen pečlivěji jej sledovat.

Signály byly už dlouho předtím, vzpomíná Schwarzenberg vystoupení Putina na konferenci o bezpečnosti v Mnichově 2007, několik měsíců předtím, než Schwarzenberg nastoupil na post českého ministra zahraničí. Putin podle něho tehdy přednesl agresivní vyčítavou řeč proti politice USA a rozšiřování NATO na východ. Schwarzenberg vzpomíná, že hned poté mluvil on a "předložil všechny argumenty", že právě proto země střední a východní Evropy musejí přistoupit k NATO. V reakci na svou řeč sklidil také mnoho kritiky ze západní strany. "Němci se hněvali, byli pobouřeni a uráželi mně kvůli tomu," říká pro APA.

Od sousedů: Utekla z Ukrajiny i s útulkem zvířat

Ukrajinská válka se ale přece vyvíjí "překvapivě", pokračuje. "Ukrajina klade mnohem silnější hrdinský odpor, než jsme si všichni mysleli. Domnívali jsme se spíš, že bude relativně rychle ,přejeta´. To se ale nestalo."

Další vývoj je podle něho ještě otevřený. "Nevím, nejsem prorok. Jsem napnutý. V souvislosti s hospodářskými sankcemi ale nevěřím, že by Rusko mohlo vést válku velmi dlouho. Když Ukrajina ještě dva měsíce vydrží, pak by to mohla dokázat…"

Rozšíření válečného konfliktu na okolní země jako baltské státy nebo Polsko, které patří k NATO, Schwarzenberg neočekává. Severoatlantický obranný svazek není ohrožen, říká podle něho analýza vývoje ukrajinské krize. "Už tato země mimo NATO je pro Rusy tvrdou zkušeností," míní.

Jak pevně stojí za Putinovým postupem obyvatelstvo Ruska, si Schwarzenberg netroufá odhadovat, chybějí mu informace. "Nemám tušení, nejsem členem kremelského týmu," říká. V ruském vedení by ovšem mohly být určité neshody. Jemu osobně bylo nápadné, jak emotivně Putin, který jinak působí klidným a chladně přesvědčivým dojmem, ospravedlňoval útok na Ukrajinu. Podle jeho názoru současně při tom vypadal, že je dost nešťastný: "Jako by už dobře věděl, že věc nepůjde tak, jak představoval…"

Od sousedů: Autojaro se vrací do Lince

Linecký list, který interwiev APA přinesl, shrnuje, že Schwarzenberg, narozený v roce 1937 v Praze, byl v letech 2007-09 a 2010-13 ministrem zahraničí ČR. "V uplynulých letech varoval vícekrát před tím, že Putin se anexí Krymu ruskými vojáky bez výsostných znaků, ,požehnanou´ referendem neuznaným Ukrajinou ani EU, a násilným převzetím ruských separatistických území Doněcku a Luhansku neuspokojí," píše list. "Putin není blázen, ani hloupý. Nešel by do velkého konfliktu, který ruské hospodářství tak negativně ovlivní a izoluje, kvůli zastaralému průmyslu v Doněcku nebo pár ukrajinským vsím. Jde o to podrobit si celou zemi," řekl Schwarzenberg například v dubnu 2015 v českém parlamentu.

Skutečný útok na Ukrajinu 24. února on sám krátce předtím neměl za pravděpodobný. "Nebude žádná válka," řekl tři dny předtím na Falter.morgen. "Co teď zažíváme, je Putinova perfidní hra, kdo má pevnější nervy. Putin tuhle hru ovládá perfektně…" Podle jeho tehdejšího názoru to ruský šéf probral s prezidentem Joe Bidenem a s Evropou. "Ani Rusko, ani USA nemohly mít zájem na válce, šlo o otázku moci, o lepší karty u jednacích stolů. Přičemž Ukrajina byla jen vedlejším dějištěm k předvedení nároků Ruska jako supermoci…"

Ve Falteru Schwarzenberg představil následující scénář - protektorátu Ukrajina, kontrolovaným USA a Ruskem. "Co jistě nebude moci být, to je přístup Ukrajiny do NATO. Ale to bylo jasné už předtím…"

Zásluhy má i trenér Flick

Při pondělním přijetí vyznamenal ministerský předseda Markus Söder 50 bavorských osobností ze sportu a společenského života řády maltézského kříže za zásluhy. Byli mezi nimi třeba trenér fotbalové reprezentace Hansi Flick, olympijské vítězky sáňkařka Natalie Geisenbergerová, lyžařka Maria Höfl-Rieschová či proslulý sjezdař Christian Neureuther. Řády převzali také bavorský ministr školství Michael Piazolo, ředitelka institutu virologie na Technické univerzitě v Mnichově Ulrike Protzerová a další.

Řád uděluje zemská vláda od roku 1957.

Vyhraje Ukrajina songkontest?

Podle sázkových kanceláří je ukrajinská skupina Band Kalush Orchestra favoritem letošního Eurovision Song Contestu v Turině, napsal Donaukurier. Se svou skladbou Stefania prý sklidí i solidaritu ostatních soutěžících. Jako druzí jsou tipováni domácí Mahmood & Blanco, třetí Švédka Cornelia Jakobsová. Přihlášeno je 40 zemí. Rusko bylo vyloučeno. Semifinále budou 10. a 12. května, finále 14. května.

Ukrajinská kapela Kaluž.Zdroj: Deník/DK

Kapela Kalush Orchestra je na nedatovaném snímku Maxima Fesenka/UAPBC. Foto: Deník/DK