Čech klamal rakouský úřad

Volksblatt uvedl, že vyšetřovatelé odhalili léta trvající sociální podvod jednoho Čecha. 58letý muž se vrátil před několika lety do vlasti, ale zůstal hlášen v Gamingu (okr. Scheibbs) a pobíral dále sociální dávky. Škoda činí asi 51 300 eur. Na skutek se přišlo, když byl muž koncem července kontrolován na vjezdu do Rakouska na bývalém hraničním přechodu Grametten v obci Reingers (okr. Gmünd).

15. února rozhodne spolkový nejvyšší správní soud ve Vídni o dvou námitkách proti posudku vlivu obchvatu Rainbach na životní prostředí, píše Volksblatt. Místo je klíčové k další stavbě rychlostní silnice S10 k české hranici ve Wullowitzu. Jedna z výhrad byla vznesena až po termínu, druhou podal občan a zastupitel FPÖ v obci. "Pokud soud námitku odmítne, budou uzavřena probíhající jednání a začátku stavby v roce 2023 nic nebude stát v cestě," píše list.

25letý elektrikář s americkým a iránským občanstvím měl v říjnu 2019 na křižovatce v Los Angeles zastřelit řidiče auta, s nímž se pohádal. Nejdřív ho dvakrát zasáhl do hrudníku a když poškozený upadl a ležel na břiše na vozovce, postavil se útočník nad něho a ještě čtyřikrát mu střelil do zad. Nasedl do jeho auta a ležícího vědomě přejel… Americkými úřady hledaný muž byl předloni zatčen na letišti v Mnichově, prý na cestě do Iránu. Protože místo je v působnosti soudu v Landshutu, projednává se věc tam.

Obžalovaný vypověděl, že se s obětí znali. Domníval se, že mu známý chtěl odcizit mobil a tablet, a začali se hádat.

Pokusil se zabít nožem

Z pokusu zavraždění nožem 33letého nového známého jeho bývalé přítelkyně se zodpovídá od středy 36letý obžalovaný, 22krát trestaný narkoman, u zemského soudu v Klagenfurtu, píše Volksblatt. Tvrdí, že jednal v sebeobraně.

Podle obžaloby se objevil v bytě ženy, aby si odnesl věci. Na terase na 27letou expřítelkyni vyrukoval a pak dvakrát bodl muže do hrudníku a do břicha. Tvrdí, že se chtěl jen bránit. Když si šel pro své věci, měl prý "panický strach" z nového partnera ženy, proto si vzal s sebou nůž s deseticentimetrovou čepelí. Když na něho muž vyrazil, "bohužel ho lehce píchnul". Nezkoušel prý ho zabít, jinak by ho bodl do srdce nebo do krku. "Nikdy jsem neměl v úmyslu tě tak těžce zranit, ale tys na mne vyrukoval a začal jsi mne bít. Vím, že to nepřijmeš, ale přesto se ti omlouvám," řekl k poškozenému.

Smrt zpěvačky Hany Horké

zaznamenaly i ingolstadtský Donaukurier a pasovská PNP. "Zemřela po úmyslném nakažení koronavirem," píší. Zpěvačka folkové skupiny Asonance zemřela v neděli ve věku 57 let, jak řekl její syn Jan Rek, člen skupin Jelen. Podle něho se nakazila vědomě, protože chtěla obejít očkování. K tomu se rozhodla poté, kdy onemocněli její očkovaní manžel a syn. "Rozhodla se zkrátka normálně s námi žít a nakazit se, místo aby se nechala očkovat," parafrázuje list Rekova slova. (Podle irozhlasu.cz syn řekl, že se rozhodla, "že s námi bude normálně doma a radši prodělá nemoc, než aby se šla očkovat".) DK dodává, že v Čechách je doklad o očkování nebo uzdravení podmínkou pro návštěvu kulturních a sportovních akcí, barů a restaurací. "Krátce před svou smrtí Horká na internetu napsala, že po jejím silném onemocnění brzy bude moci jít zase do divadla a do sauny," dodává list.

Teplý rok 2021

Také loni teploty ve světě stoupaly, píše DK. Byl sedmý za sebou, kdy byly o více než jeden stupeň vyšší nad dobou před industrializací. Rok patřil také k sedmi nejteplejším na světě od začátku záznamů před více než sto lety. Průměrná teplota byla o 1,11 stupně nad úrovní let 1850-1900.

Zaplaveni kokainem

Asi 16 kilogramů kokainu odhalila pohraniční policie 13. ledna v 8.40 na přechodu ve švábském Pfrontenu "v profesionální skrýši pod zadní sedačkou auta s belgickou značkou". Řídil je 40letý Rumun. V Irschenbergu na A8 v neděli 16. ledna hodinu po půlnoci našli asi osm kilogramů kokainu za přístrojovou deskou auta 23letého Španěla, který se hlídce jevil nervózní. Drogy v celkové hodnotě kolem 840 000 eur policie zabavila. PNP dodává, že v prosinci na utajeném místě v Horním Bavorsku spálili 1,5 tuny kokainu v prodejní ceně 2,6 milionu eur.