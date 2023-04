30letý Turek žijící v Linci byl v pondělí zatčen, když po hádce s bývalou 29letou partnerkou před domem v Leondingu agresivně vystoupil i proti přivolané policii. Ta ho při zatýkání musela "krotit" uzemněním. Jeho 50letý otec, žijící v okrese Steyr-venkov, který se na místě náhle objevil, jednoho z policistů udeřil pěstí do obličeje a nasadil mu "krajtu". Po užití pepřového spreje byl čtyřmi policisty vzat do vazby.

Synek stíhaný na svobodě se v úterý dopoledne znovu objevil před bydlištěm partnerky, protože ji chtěl podle svých slov "ještě jednou obejmout". Žena na "sbližování" neměla zájem a informovala policii. Za pár hodin ji expartner pronásledoval na její pracoviště v nákupním centru a vyhrožoval tam i její šéfové. Pak odjel vlakem do Steyru, kde ho policie opět zatkla. Je stejně jako jeho bývalá partnerka stíhán za drogy.

Zachraňují ostroretky

Rakouští lesáci chtějí silně ohroženou rybu ostroretku stěhovavou vrátit znovu do řeky Traunu. Oplodněná vajíčka vybírají z přítoku Ennsu u Großramingu a jakmile se trochu oteplí, nakladou je do 150 štěrkových "hnízd", která jim v Traunu založili.

OÖN popisuje, že ostroretky (Chondrotoma nasus) čistí dna vodních toků od řas a slouží za potravu hlavně hlavatkám. Asi 50 centimetrů dlouhá ryba vděčí za název markantnímu předsunutí horního rtu.

V minulosti jich žily miliony ve všech rakouských předalpských tocích, ale desítky let jejich zastavování a regulací jim pak zabránilo migraci na místa tření. O to důležitější je, že se jich ještě v Neustiftgrabenu v Großramingu každým rokem tisíce shromažďují a ve vodě teplé kolem sedmi stupňů kladou svá vajíčka na štěrkové dno.

Ostroretku znovu vysazují.Zdroj: Volksblatt

Tentokrát malou část oplodnění, asi 60 000 kusů, experti lesní správy odebrali a odvezli je k Traunu a Ageru. Tam budou rozděleny na dva písčité svahy u břehů o asi 200 metrech čtverečních a na zmíněná štěrková hnízda. První týdny života stráví potěr dobře chráněný u břehů a pak převezme důležitý úkol v ekosystému řeky - uvolní kameny v toku od přemnožených řas a "poslouží" jako potrava rovněž ohroženým dravcům.

Posadí policisty na kola

350 policistů na bicyklech má v budoucnu posílit v Rakousku boj proti dopravním hříšníkům, píše Volksblatt.

Momentálně je jízdními koly a e-koly vybaveno 310 policistek a policistů v hlídkové službě. Ve Vídni jich slouží v ulicích 175, z toho 161 podle potřeby složky a služebních možností. K dispozici mají aktuálně 88 kol a 18 e-kol. 14 policistů je "na pedálech" trvale. Jejich bicykly jsou vybaveni modrým světlem a houkačkou. Jízdní (cyklo)policie dostane nové osobní funkční oblečení, také proti větru.

"Ročně se v Rakousku stane kolem 10 000 cyklistických nehod se zraněními. Loni bylo v silničním provozu usmrceno 44 kolařů a 49 chodců, letos přišlo o život zatím sedm cyklistů a čtrnáct chodců," uzavírají OÖN.

Město a kraj vyčetly Dynamu, že blokuje část Složiště

17 678 zajíců "kořistí" dopravy

Volksblatt uvedl, že v loveckém roce 2021/22 padlo v Rakousku 17 678 zajíců při dopravním provozu, nejvíc v Dolních Rakousích (7735). V Horních Rakousích jich řidiči "ulovili" 4432 a k nim na 8300 kusů srnčí. V této zemi vede asi 20 700 kilometrů silnic životním prostorem zvířat. "Akční" prostor zajíce polního je kolem 20 kilometrů čtverečních velký.

Migrace neubývá

V úterý brzy ráno policie potkal policista cestou do práce na silnici B533 v oblasti obce Hunding (okr. Deggendorf) 16 pěšky jdoucích lidí, kteří se chovali podezřele. Ti se následně uchýlili do blízkého lesa, napsala PNP. Zahájené pátrání za pomoci psovoda a vrtulníku odhalilo osoby syrské národnosti ve věku od 12 do 42 let. Byly ve stabilním zdravotním stavu, ale chyběly jim doklady totožnosti.

Zároveň byli nakrátko zadrženi tři Syřané od 24 do 41 let ve dvou vozidlech, která měla fungovat k převozu migrantů. Po identifikaci pro řízení ve věci pašování cizinců byli propuštěni a mohli pokračovat v cestě. K "vypuštění" jejich cestujících došlo pravděpodobně na spolkové silnici 533 u Hundingu 4. dubna mezi jednou a šestou hodinou v noci. Policie hledá případné svědky - první naznačovali, že na akci se mohl podílet náklaďák s bílým oplachtěním a nápisem „simply works“. Je možné, že vezl náklad pro firmu z regionu a 4. dubna jej dodal.

V dalším případě zadržela policie v sobotu ráno ve Frankfurtu dva řidiče dálkového autobusu na trase Řím-Frankfurt ve věku 37 a 39 let za to, že umožnili deseti Syřanům ilegální přechod hranice na dálnici 96 u Lindau. Policie v cílovém místě trasy zajistila mobily podezřelých a přes tisíc eur v hotovosti: cestující ve věku 18-43 let měli v Miláně zaplatit po asi 200 eurech prostředníkovi za zajištění dovozu do Německa bez dokladů. Neznámý "vyjednávač" pak převzatých 2200 eur předal řidičům. "Jejich pasažéři se museli vrátit do Rakouska, šoféři jsou stíháni za pašování cizinců a umístěni do vyšetřovací vazby v Kemptenu a v Memmingenu," dodává DK.

Soka v lásce zabil, zakopal v sudu a zalil betonem. Soud rozhodl o vraždě z jihu

Nechtěla venčit psa, tak ho prodala

Aby si vylepšila kapesné a vyhnula se venčení rodinného psa, prodala jedenáctiletá v Essenbachu v Dolním Bavorsku svěřeného yorkshira bez vědomí rodičů neznámému zájemci za několik set eur, které si ponechala, napsal Donaukurier. Její otec věc ohlásil policii v Landshutu, když dítě přišlo domů bez psa. "Policie mu ovšem nemohla pomoci a poradila mu, aby kupce hledal a zahájil občanskoprávní kroky," uzavřel list.

Zase zbraně z Čech

Spolková policie zabavila v úterý večer ve Waidhausu na české hranici 21letému Němci čerstvě zakoupenou kolekci mačet uložených v kufru, vrhacích seker v ruksaku a dvou zavíracích nožů, které mladík vytáhl "z povlékaček" po výzvě, zda veze ještě jiné zbraně, jak oficiálně policie sdělila. Řekl, že věci zakoupil v Rozvadově…