Za pokus vraždy 36letého krajana dostali od soudu ve Vídni Rumuni ve věku 22 a 45 let tresty odnětí svobody na 18 a 16 let, napsal Volksblatt.

Pracovali u stejné firmy jako podlaháři. Poškozený bydlel zpočátku u rodiny mladšího obžalovaného, ale musel se odstěhovat pro podezření ze sexuálního vztahu s jeho manželkou. Také u 45letého kolegy prý dělal "oči" na jeho ženu.

16. března zašli všichni tři popít na čerpací stanici. Došlo ke strkanici, kterou zachytila kamera. Po úderech a hlavičkách obvinění vytáhli třetího do firemního auta, odvezli ho na odlehlé parkoviště na kraji města, vysvlékli ho a podle obžaloby ho táhli 250 metrů do lesa. Silně opilý muž nebyl schopen se bránit. Tak dlouho ho kopali, než ztichl, uváděla žalobkyně. Pak se z místa činu ztratili.

Mladší obžalovaný řekl u soudu, že mu chtěli udělit lekci a nahnat strach. Za teploty kolem čtyř stupňů ho svlékli, prý aby nemohl utéct domů.

Poškozený jako svědek uvedl, že na tu noc nemá žádné vzpomínky. Našel ho osm hodin po činu muž na ranní procházce se psem a vyrozuměl záchranáře. Soudní znalec uvedl, že kdyby v lese zůstal dále, nepochybně by zemřel. Na jeho hlavu pachatelé nejméně třikrát dupli. Probudil se v nemocnici s frakturou lebky, krvácením do mozku, s tříštivou zlomeninou čelisti a dalšími zraněnými. Ležel tam sedm týdnů. Popřel, že by se "sbližoval" s manželkami svých bývalých kolegů.

Rozsudek už je pravomocný. Mladší obžalovaný dostal vyšší trest, protože začátkem března dal stejnému poškozenému pěstí do obličeje.

Ve Stromovce přibude hřiště, Sportovní hale vylepšují střechy

Iráčan chtěl zabít…

52letý Iráčan byl 7. června napaden nožem před svým domem v Klagenfurtu, když odemykal a mluvil s někým mobilem. Videokamera zachytila přibíhajícího pachatele, který poškozeného několikrát bodl do zad a utíkal s dalším mužem. Napadený ho pronásledoval a našel boxer. Z něj policie sebrala stopy DNA.

Koncem září bylo video několikrát přehráno ve vysílání „Fahndung Österreich“. Vyšetřovatelé vyslovili názor, že i pachatel je iráckého původu a čin byl možná objednán. Poškozený, který žije v Rakousku od roku 2015, provozuje několik kanálů na sociálních sítích, kde se vyjadřuje kriticky k úřadům, k iráckému režimu a víře - je římskokatolického vyznání, není muslimem. Za to sklízí nenávist - už byl několikrát cílem násilných napadení.

19letý podezřelý z posledního útoku byl zatčen 5. října ve Vídni. Při domovní prohlídce našli více zbraní. Státní zástupce řekl k výpovědím zadrženého, že se zlobil kvůli videům na sociálních sítích o jeho víře. S nožem prý chtěl napadenému jen nahnat strach. Zjišťování motivů činu pokračuje.

Mnoho podob centra Budějovic. Jak architekti chtěli změnit Senovážné náměstí?

Naštvaní fandové Bayernu

Fanoušci FC Bayern protestují proti cenám vstupenek na utkání Bayernu v poháru ligy šampionů v Plzni, píše PNP. "Nejlevnější stála 70 eur, což je o 500 % víc než obvyklá cena Viktorie v lize," uvádí společné prohlášení "ultras" a skupin jižní zatáčky mnichovského stadionu. "Je to bezohlednost, jak tady sahají fanouškům do kapsy."

Protestující odmítají rozhodnutí UEFA zavést absolutní horní hranici 70 eur za nejlevnější lístky pro hosty: to prý jde mimo realitu života fandů, je to příliš vysoko nasazené. Fotbal potřebuje podle nich sociálně únosné vstupné, aby dodržel svůj vlastní deklarovaný cíl být pro všechny fanoušky…

Nejstarší slonice uhynula

Nejstarší slon Německa, 67letá slonice Targa ze zoo Augsburg, uhynula. Patřila k nejstarším na světě. Narodila se v roce 1955 v Indii, jako šestiletá přišla do Německa, kde naposledy žila 35 let v Augsburgu. Do poloviny loňského roku byla stále pohromadě s 53letou kolegyní Burmou. Ta pak musela být utracena. Podle ošetřovatelů ji Targa potom dlouho hledala a nakonec musela zůstat ve svém výběhu sama, ačkoliv zoo má ještě dva další slony. Nechtěli riskovat, že se budou prát…