Od března jich bylo 189. Lyžaři a zimní turisté potřebovali 56 pomocí, ale letních zákroků bylo ve srovnání s loňskem o 60 víc. Z hornorakouských hor dostávali kromě jiných 133 Rakušanů, 21 Němců a také patnáct Čechů. Při pádech ze svahů dva lidé ve věku 74 a 60 let zahynuli, 130 osob se zranilo, pro 57 skončilo horské dobrodružství bez úhony. Sedmnáct zabloudilo, dvanáct mělo náhlé zdravotní potíže, teď ve vedrech třeba s krevním oběhem, 111 upadlo…

Studie ukazuje, že při turistice lidé často málo pijí. Už ale mírné formy dehydratace mohou spustit symptomy jako neopatrnost, nepozornost, nesoustředěnost, které vedou k pádům. Více než třetina dotazovaných uvedla, že i při vysokých teplotách pijí méně než půllitr vody za hodinu, jen každý pátý 0,7 až dva litry. V chladnu konzumovalo 70 procent lidí, kteří měli nehodu, podle vlastních údajů méně než půl litru za hodinu, a jen deset procent víc. Podle Johanny Trauner-Karnerové z kuratoria pro bezpečnost dopravy ztrácí tělo při fyzickém zatížení až litr vody za hodinu.

Hasiči zachránili koně

Ve čtvrtek dopoledne vysvobodili hasiči z Hackerskofenu koně z bahnité jámy v bývalé pískárně v Gottfriedingu (okr. Dingolfing-Landau). "Radovat se neměli sílu, ale úleva na nich byla patrná, když kůň jménem Flame udělal první kroky a zjevně neutrpěl žádnou škodu," píše PNP.

Hasiči byli v 8.30 informováni, že v jámě vězí kůň i s jezdkyní. Rychle byli na místě. Spolumajtel 18letého hnědého sportovního koně je informoval, že dvě dvojice byly na projížďce. Jeden z koní zpanikařil a oba vběhli do opuštěné pískovny, ze které ale zájemci dál strhávají ze strmých stěn písek pro drobnou potřebu. Mnoho jej padalo do vody nádrže a tvořilo se tam nebezpečné místo, popisuje list. Asi metr pod hladinou se ukládalo bahno. Kůň, který do něj vběhl, se propadal stále hlouběji.

"Nejdůležitější na začátku bylo ho uklidnit, abychom se pokusili zabezpečit ho hadicemi a vytáhnout rukama, ale to nedařilo," říká velitel Robert Giglberger. Neuspěl ani majitel, který to zkoušel bitím - jak se ukázalo, koňům moc nerozumí, poznamenal list. Zvíře nakonec uklidnila až veterinářka utišujícím prostředkem. Kolegové hasiči z Dingolfingu přivezli vyprošťovací plachtu, kterou velitel s pomocníky podtáhli pod tělo koně a tak ho zafixovali.

Okresní požární velitel Günther Meier si vyžádal zemědělský transportér. Ten sjel tiše a opatrně strmým příjezdem před koně. Na jeho naviják byly upevněny hadice záchranného vaku a vytahování začalo. "Kůň zdvihl hlavu, byl stále výš, až visel komplet ve vzduchu," popisuje pasovský list. Nakladač zacouval a koně opatrně spustil před jámu. Ten se sám postavil a hasiči ho vyvedli z nebezpečného místa. Všichni aktéři byli na konci akce po krk od bahna. Což spravilo ostříkání hasičskou hadicí…

Dvanáct milionářů z lotta

V Bavorsku vyhrálo v prvním pololetí 2022 milion eur a víc v sázkových hrách dvanáct lidí, píše DK. Na výhrách bylo vyplaceno 295 milionů eur, nejvyšší suma, přes 17 milionů - šla do Dolního Francka. Státní kasa dostala na daních a dalších odvodech 212 milionů eur na obecně prospěšné účely.

Medvědice s jazykem v konzervě…

72 hodin vězela medvědice jazykem v plechovce slazeného kondenzovaného mléka odhozené turisty, píše DK z druhého konce světa. K záchraně šelmy museli na Sibiř letět veterináři moskevské zoo.

"Vykonáno, zachráněna. Dostali plechovku z tlamy ledního medvěda," zvěstovala na svém telegram-kanálu šéfová úřadu dozoru nad ochranou přírody Swetlana Radionowá.

DK vysvětluje, že ještě mladá medvědice zřejmě při hledání potravy narazila na plechovou konzervu zanechanou lidmi. "Od devadesátých let skončila v ruské Arktidě řada sídlišť kvůli hospodářským potížím, ale odpad tu lidé zanechali. Divoká zvěř v okolí takového nebezpečí dnes žije," říká Radionowá.

Nyní zachráněné medvědici nejdříve marně zkoušeli pomoci lidé ze sídliště Dikson na Karském moři. Přivolaní veterináři ji mohli uspat a plechovku jí odebrat. "Nakonec bylo 80-90 kilogramů těžké zvíře trasportováno do bezpečné vzdálenosti od civilizace. Tam medvědici také zanechali zásobu ryb, aby měla po probuzení co žrát," končí DK sdělení ruského úřadu.

Tak přece nějaká dobrá zpráva z Ruska, dodáváme.