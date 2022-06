Krátká, ale silná vichřice poničila v sobotu večer výběhy zvěře v Národním parku Bavorský les u Neuschönau. Na stezky spadla řada stromů, z dalších visely nalámané větve, a proto byl prostor pro návštěvníky uzavřen. Stefan Vießmann, vedoucí servisního centra Luzný, ujistil, že jejich tým trasu prořezává, ale při více než desetikilometrové síti stezek to nějakou dobu potrvá… Vítr poškodil také stezku do korun stromů parku na Luzném a i ta je uzavřena. Přístupny zůstávají výběhy v centru Falkenstein u Ludwigsthalu.

Byl Den naturismu

Kalendáře českých vyhledávačů zaznamenávají na červen třeba Světový den sděllovacích prostředků, Den hrdosti (21. 6.), stejné datum nese i Mezinárodní den trpaslíků, červen má Světový den házené a Mezinárodní den ptačího zpěvu, ale opomněl Světový den naturistů - World Naturist Day!

Od roku 2006 připadá na první neděli v červnu. Vyhlásila jej Mezinárodní federace naturismu INF, která sdružuje 32 národních federací, případně "korespondenty" tohoto hnutí v zemích, ve kterých se nahota moc neprosadila.

Není prý sice vysvětleno, čím je volba data určena, ale termín kolem meteorologického začátku léta asi není špatný. V USA se tento den, 1. červen, dává do souvislosti s pěstěnými barevnými nehty (Národní den laků na nehty - National Nail Polish Day), vztah k mezinárodnímu dnu dětí k národnímu Dnu říkání něčeho hezkého (Sag-etwas-Nettes-Tag) a Mezinárodnímu dnu mléka zdroje nepojednávají. Zkrátka www.inf-fni.org/ger to tak zaznamenává a tak je to jisté…

Z českých břehů pak snad jen zmiňme existenci spolku Českomoravské federace naturistů. Podle stanov platných od konce letošního dubna jde o dobrovolný, nepolitický, samostatný spolek zájemců o naturismus. Sídlo spolku je Výlevy 51, Stará Vožice, 391 43 Mladá Vožice.

V Komenského hořelo ve čtvrtém patře. Poblíž byla policie a pustila se do akce

Naturismu definuje jako způsob života v souladu s přírodou. Jeho projevem je kolektivní nahota spojená se zobecňováním úcty vůči sobě samému, vůči okolí a celé přírodě.

Naturismus usiluje o přirozený vztah mezi kolektivní lidskou nahotou a přírodou formou bezprostředního pobytu v ní, využíváním jejich zdrojů jako jsou slunce, voda a vzduch, k odpočinku od civilizace, rekreaci, sportu a regeneraci sil.

Naturismus usiluje o hlubokou úctu k přírodě a všem jejím složkám. Jeho filosofie vychází z myšlenek humanismu a starořecké kalokagathie. Dbá o dodržování zásad harmonického způsobu života a vzájemné tolerance.

Seznam členů vede pokladník v elektronické podobě s tím, že je neveřejný. Zveřejněn je ale předseda spolku: Jiří Volák, email: george106@volny.cz.

Tak i my měli svátek, byť jsme o něm ani nevěděli…

Řidičům začíná uzavírka v Rudolfovské v centru. Potrvá až do konce léta

Vynášeli strom na stojato jako svíci

Z Holzkirchenu, části obce Ortenburg v okrese Pasov, nesli v neděli odpoledne při "svíčkové pouti" k poutnímu kostelu na Bogenbergu u Straubingu, vzdáleném 75 kilometrů, třináct metrů dlouhou rudou svíčku - obalený kmen stromu o váze 45 kilogramů, popisuje Donaukurier.

Docela těžký výšlap…Zdroj: Deník/DK

Tradičně se při strmé cestě s břemenem "nastojato" nosiči střídali po pár metrech. "Zvyk nosit na Bogenberg svíčkovou oběť se údajně odvíjí od roku 1475 jako poděkování Matce Boží za pomoc proti šíření kůrovce," popsal list.

Plavec si nedá pokoj

Inženýr Joseph Heß (34) ze Saské Kamenice už proplaval německou část Labe, 620 kilometrů za dvanáct dnů, úžinu u Gibraltaru z Evropy do Afriky a zdolal trasu ze Sardínie na Korsiku. Teď chce splavat Rýn - 1200 kilometrů za 25 dnů - prý jako vyrovnání kancelářské práce, ale také ve službách vědy. Jeho cestu Swim4Science budou provázet experti a studenti několika vysokých škol.

V sobotu 11. června chce vstoupit do vody ve švýcarských Alpách poblíž pramene řeky. V horním prudkém toku se chce nést proudem nohama napřed. Jídlo mu budou podávat z doprovodné kanoe. Začátkem července by chtěl být v ústí Rýnu u Rotterdamu. Denně hodlá být ve vodě osm až deset hodin.

Rýn uplaval už Klaus Pechstein v roce 1969 - za 30 dnů. 2014 na to potřeboval švýcarský extrémní sportovec Ernst Bromeis 44 dny. Ve stejném roce zdolal tuto trasu dlouhou 1231 kilometrů profesor chemie Andreas Fath (57) z Furtwangeru. V červnu 2017 zase uplaval při akci TenneSwim po Tennessee Riveru za 33 dnů z Knoxville do Paducah, tedy 652 mil. Cestou sbíral vzorky kvality vody.

Zkoumají bunkry v Norimberku

Město vyzvalo v prosinci občany k podpoře spolku zkoumajícího podzemí Norimberku. Od té doby byly zjištěny asi dva tucty malých prostor sloužících k ochraně obyvatelstva, řekl předseda podpůrné organizace Ralf Arnold. Jejich cílem je dokumentovat bunkry a chránit je jako památky na dobu války.

Zatím nejpozuhodnějším objevem jsou kryty pod dnešní pečovatelskou školou na severu města, budovou velkou jako fotbalové hřiště. Za války tu byl dětský domov, do kterého bylo umístěno až 200 sirotků.

"Norimberk je podle experta bunkry proložen jako žádné jiné německé město, také díky mnoha pivním sklepům ze středověku, které v době války byly přebudovány na kryty," píše Die Zeit.