"Slepá důvěra v navigační systém jeho renaultu přivedla v úterý dopoledne u Großramingu (okr. Steyr-venkov) 73letého českého řidiče do potíží," píší OÖN. Na cestě z dovolené v Chorvatsku ho podle něj GPS navedl na konci silnice na Pechgraben na nezpevněnou lesní cestu směrem na Spadenberg. Na jejím konci, ústícím na pěšinu pro pěší a horská kola, jel přes zákaz dál, až na stále se zužující stezce uvízl a hrozil jeho pád do lesa. Vystoupil a šel pěšky zpátky. U St. Ulrichu narazil na řidiče, který ho dopravil na policejní inspekci do Garstenu. Po krátkém hledání hlídka našla jeho uvíznuté auto v lese. Protože hrozilo jeho sklouznutí ze strmého svahu, policie alarmovala hasiče. Ti museli na místo pěšky, vozidlo zajistili a za těžkých podmínek je několik stovek metrů "ručo" tlačili zpátky na lesní cestu. Úřední lékař řidiče vyšetřil a zjistil, že není schopen řídit auto. Odebrali mu proto řidičák a za porušení zákazu jízdy ho oznámili okresnímu úřadu, končí list.

Lidové veselice začínají

Odpolednem rodin a naražením sudů v 19 hodin začíná ve středu v Riedu první velký veletrh Horních Rakous od začátku pandémie. Ve čtvrtek tu zahájí prezident Alexander Van der Bellen lidovou slavnost, zemědělskou a podzimní výstavu, která potrvá do neděle. Návštěvníci budou kontrolováni na 3G. Od 9. do 12. září se tu budou moci lidé na místě nechat naočkovat a pak dostanou vstupenky zdarma.

Za týden, 16.-19. září, bude následovat lidová slavnost ve Welsu. Ve čtvrtek se má rozhodnout, zda se 2.-10. října uskuteční proslulý jarmark na Urfahru. Na snímku je poslední čepobití v Riedu na podzim 2019.

Podvodná "zkrášlovačka"

Od pátku bude zemský soud ve Vídni projednávat případ 25leté, která se vydávala za estetickou lékařku a hledala klientky na instagramu, píší OÖN. Podle obžaloby od listopadu 2020 do 21. dubna "ošetřila" téměř dva tucty zákaznic "bolestivým a technicky hrubě neodborným způsobem", který je částečně znetvořil. Jí užívaná technika při úpravě rtů kyselinou hyaluronovou nebyla vědecky uznána a odporuje základům plastické chirurgie. Obžalovaná neabsolvovala na žádné uznané univerzitě studium medicíny.

Přesto vystavila na instagramu svůj profil, ve kterém nabízí umění "ruské techniky úpravy rtů" a kosmetické zákroky na rtech, lících a nose. Vydávala se za lékařku, která studovala ve Štýrském Hradci a v Rusku.

Kyselinu hyaluronovou a botox aplikovala zprvu ve svém bytě, a když se jí "kšeft" rozjel, nabídla služby i jinde. Za ošetření brala 750 eur. Pokračovala i po negativních reakcích pacientek. "Když jednou neměla čas, nechala se při ošetření zastoupit 21letým známým," uvádí linecký deník.

Viněna je ublížením na zdraví s těžkými trvalými následky, patnáctinásobným ublížením z nedbalosti, podvodem a šarlatánstvím. A také nebezpečným vyhrožováním a útiskem. "Když před ní jedna žena na instagramu varovala, odpověděla jí přes whatsapp: "Vyrvu ti tvé odporné zuby a nechám tě je sežrat." Adresátku prý dopraví do márnice…

Protože obžalovaná už byla za výdělečný podvod odsouzena, hrozí ji až deset let odnětí svobody, píší OÖN.

Našli mrtvého vraha

V obci Zederhaus (Lungau) našel turista v těžko přístupném lese v úterý dopoledne mrtvého 47letého muže bosenského původu, hledaného od 23. srpna. Je důvodně podezřelý, že zabil nožem svou 44letou bývalou přítelkyni (náš web informoval). Zjevně spáchal sebevraždu, uvedly OÖN.

Mrtvou ženu našli 31. srpna. Zemřela po mnohočetných bodných poraněních horní části těla. Vražedný nástroj, 27 centimetrů dlouhý naostřený šroubovák, byl v zajištěném autě exmanžela.

Pojedli psychoaktivní houby…

Poté, kdy v noci na úterý konzumovali tři mladíci ve Villachu psychoaktivní houby, jeden z nich ve věku 22 let zemřel, sděluje Volksblatt. Pitva zjistila cizí zavinění - byl uškrcen. Jeho "spolustolovníci" ve věku 21 a 23 let byli zatčeni. Jeden z nich alarmoval záchranáře kolem 21. hodiny.

Volksblatt uvedl, že tyto houby obsahují omamné látky Psilocybin a Psilocin. Jsou známy jako "magické houby". Toxikologické vyšetření má zjistit, jestli nebyly konzumovány i jiné drogy.

Šetření výbuchů pokračuje

"Rozhodující otázka kolem dramatické souvislosti exploze domu v Rohrbachu, smrtelnou jízdou autem ve Schrobenhausenu a požárem v saském Lugau je vyřešena," uvedla PNP.

Jak náš web uvedl, v domě v Rohrbachu (okr. Pfaffenhofen) žila 54letá žena, jejíž mrtvola byla spolu s jejím psem nalezena v troskách. Příčina výbuchu dosud nebyla objasněna. Byly sice nalezeny dvě plynové láhve, ale množství plynu z nich by podle policie nemělo samo stačit k tak zničující explozi. 55letý manžel mrtvé ženy řídil auto, které asi 20 minut poté na B300 vyjelo náhle cíleně do protisměru a čelně narazilo do nákladního auta. V jeho vozidle byly plynové láhve, otevřené zřejmě za jízdy. Řidič ohořel k nepoznání, jeho identitu zjistila až DNA. Je také jediným podezřelým z požáru vícebytového domu v saském Lugau. Vyvolán byl údajně pomocí elektrického zařízení ovládaného na dálku, které odpálilo stejné plynové láhve jako v Rohrbachu a kanystry s hořlavinou uložené v podkroví.

Okolnosti, které ke smrti ženy vedly, a motiv činů policie šetří dál, ale jak řekl její mluvčí, pozadí nemusí být nikdy přesně zjištěno. "Obou mrtvých se už nemůžeme ptát. Oheň zničil mnoho stop…," řekl mluvčí. Vyšetřovatelé se domnívají, že šlo o činy ze vztahu, který se zhroutil. Co ale muže pohnulo k tak drastickému jednání, se nedá ani odhadovat. Sotva se dá také zjistit, zda žena zahynula při výbuchu, nebo byla mrtvá už dřív.

1033 milionářů z lotta

Lotto Bayern, zemská státní loterie, slaví letos 75 let trvání. Týdně ji hraje na 2,5 milionu lidí. 1033 z nich už se stalo milionáři, informuje PNP. Vysvětluje, že v začátcích byly prodávány pouze losy s okamžitou výhrou, protože po válce se "rychlé peníze" trefovaly do potřeby obyvatelstva. Rychle se rozvinula i loterie ke znovuvybudování země, na losy za 50 feniků se dalo vyhrát až 5000 marek.

Postupem času přicházely i další varianty sázení, z nichž nejúspěšnější byla "klasika" - 6aus49. První tah byl v roce 1955 v Mnichově, přes 6000 následovalo. Nejčastěji taženým číslem byla šestka (už 799krát). "Své pověsti smolného čísla dělá čest třináctka - byla spolu se 45 vytažena nejméněkrát," uvádí list. Největší výhru sklidil 25letý sázející z Horního Francka v eurojackpotu - 90 milionů eur. Největší "balík" v 6aus49 získali tři řemeslníci ze středního Francka v roce 2009 - přes 33,4 milionu eur.

Ze sázkové vášně profituje i státní rozpočet Bavorska. Ročně do něj plyne z daní a odvodů z loterií 400 milionů eur. Kolem šestnácti miliard šlo za 75 let na obecně prospěšné projekty a organizace.

Ryba větší než novomanželka…

Gerhard Vordermayer (36) z Tettenhausenu (okr. Traunstein), vyučený zedník a v "civilním životě" mj. brankář fotbalových amatérů TSV, hokejista a vyznavač horských kol, vytáhl 20. srpna odpoledne z místního jezera na 23 cm dlouhou gumovou návnadu rybičky po hodinovém boji sumce dlouhého 160 centimetrů ("Je větší než moje žena Lia!") a vážícího 31 kilogramů, který mohl být starý deset let. Ujišťuje, že kořist byla odborně omámena, usmrcena a filetována. Hlavu nechá preparovat.

Jestli bude "sumčí" také na stole po sňatku s Liou v sobotu, pasovský list neprozrazuje. Zato to, že jinak šťastný rybář chytající 25 let ulovil také štiku 114 centimetrů a 51 cm velkého okouna.

Vyšlápl si k polárnímu kruhu

Přesně 5006 kilometrů ujel Matthias Wojtala (67) z Plattlingu (okr. Deggendorf), rozený Polák, na kole k polárnímu kruhu v Norsku, nejsevernějšímu místu Evropy, píše PNP. Cestu začal v Karlstadu ve Švédsku. Od polárního kruhu jel zpátky přes Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Polsko a Česko domů. Putoval 50 dnů, denně v průměru 120 až 150 kilometrů, při dešti ale taky "jen" 80. Po rovinách měl rychlost 18-20 km/h. Vyjížděl denně v půl osmé, končil kolem 19.30. Vezl bagáž 45 kilogramů.

Spal většinou v chatičkách v kempech, ale taky občas "nadivoko". "Ve většině skandinávských zemí totiž platí po staletí právo každého volně užívat přírodu, dokonce i tu v privátním vlastnictví," vysvětluje. Pár nocí mrznul, ve Švédsku si dokonce kvůli chladu přikoupil druhý spacák. Dvě noci se nezdržel nikde. Shodil skoro deset kilogramů. Manželka se prý trochu polekala, když ho znovu viděla, říká.

Vášeň pro extrémní cyklotúry v sobě odhalil, když s kamarádem Jürgenem Frankem jeli do Santiaga de Compostela, tedy asi 1260 kilometrů. Brzy nato zamířil do Albánie, kde za třináct dnů najezdil přes 1300 kilometrů. Na Nordkapp vyrazili s přítelem už loni, ale kvůli covidu se museli v Gävle otočit. Tehdy našlapali za 23 dnů 2800 kilometrů… "Protože to neklaplo, musel jsem to letos dokončit," říká v PNP.

V příštím roce by chtěl jezdit tři až čtyři týdny po Islandu, dalším velkým cílem je přejetí Kanady. Na to plánuje čtyři měsíce.