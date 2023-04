Od sousedů: 78 vloupání mladých Slováků v Linci

Slováci ve věku 23 a 24 let byli v srpnu pozorováni při vloupání do nájemních boxů v Linci a alarmovaná policie je zadržela při činu. Měli nářadí u sebe a u vchodu do objektu připravenou část kořisti. Další odcizené věci měli v autě.

Výstavní zoubky. | Foto: Donaukurier

"Po dlouhém vyšetřování jim sečetla policie 78 vloupání s odcizenými 850 věcmi v hodnotě asi 90 000 eur. Kromě toho spáchali jednu loupež, 25 podvodů, více padělání úředních listin a porušení zákona o zbraních. Jako jejich pravděpodobný motiv uvedla policie závislost na hazardním hraní a na drogách při nulovém příjmu," napsaly OÖN. Stíhán za vraždu po 15 letech V příštím týdnu stane před soudem v Klagenfurtu 49letý Maročan kvůli vraždě z roku 2008. Tehdy byla v městském lese ve Völkermarktu nalezena obnažená, částečně spálená mrtvola, po letech identifikovaná jako tělo Italky z Turina. Obžalovaný je viněn z toho, že ženu, se kterou měl dlouhodobý vztah, záměrně usmrtil. V noci na 4. říjen 2008 ji mlátil do hlavy, škrtil ji a opakovaně na ni střílel. Aby smazal stopy, mrtvou zapálil. U strojařů v Dukelské si opravíte kolo i uděláte robota. Otevřeli sdílenou dílnu Sperma na jejím těle vedlo loni k jeho obvinění. Tvrdí, že stopa není jeho, on prý byl v inkriminovanou dobu ve Španělsku. Hlavní líčení je nařízeno na úterý a středu. Tresty Čechům za vymyšlené historky 83letá seniorka z Ruhpoldingu a její dcera, úřednice policie, přispěly k dopadení dvou členů české bandy, která falešnými poplašnými telefonáty o osudu členů rodin vytahovala z příbuzných peníze. Soud v Traunsteinu uložil 44leté ženě, která částky vyzvedávala, a 41letému šoférovi tresty odnětí svobody na šest let a devět měsíců a na sedm let a devět měsíců za podvody ve zločinném spolčení. Oba už byli trestáni, řidič, který skutky v kontaktu s lidmi v pozadí koordinoval, byl v době jejich páchání v podmínce. Poškozeným skupina v telefonech předstírala, že jejich děti přejely známého politika a jejich umístění do vazby může odvrátit jen kauce 100 000 eur. První oběť na lež naletěla loni 9. září a zaplatila "vyjednávačům" 20 000 eur, všechno, co měla. "84letá reagovala 13. září úplně jinak, přivedla si dceru bydlící ve vedlejším domě, která měla zrovna v práci volno, a rodina pachatele ,převezla´ - pod stálým dohledem kriminálky z Traunsteinu dostala ´výběrčí´ jen obálku s papírovými ústřižky. I s doprovodem čekajícím ve velkém SUV v blízkosti putovala do věznice," napsal DK. Hrůzostrašné muzeum… Dentální muzeum v saském Colditzu poblíž Lipska, od roku 2006 v parku Zschadraß, bude prezentovat od 3. května na zvláštní výstavě fascinující objekty staré až 2500 let, mezi nimi párátka, protézy a řezby ze slonoviny, píše Donaukurier. Ke kuriozitám patří asi 30 centimetrů velký zlatý kříž osázený zlatými korunkami a můstky, nebo relikviář s údajným zubem Apollonie, patronky zubařiny. Ta byla nucena při pronásledování křesťanů ve 3. století odvolat víru, vytloukli jí zuby a hrozili upálením. Zdráhala se a skočila do hranice sama, říká legenda. V muzeu je přes půl milionu objektů! Pat a Mat v muzeu, nový časopis Ďáblík a další kultura i výlety v regionu Ředitel muzea Andreas Haesler při otevření expozice řekl, že výstavou chtějí získat nové podporovatele a snad i nový domov. "S naší sbírkou jedinečnou v celém světě se v Sasku necítíme doma. Výstava má ukázat, jak obrovský poklad tu máme," řekl. Otevřena je denně od 10 do 17 hodin, v pondělí a v úterý má zavřeno. Na snímku jsou řezby ze slonoviny z jižní Francie. Muzeum zkrášluje Camillu Londýnská turistická atrakce Madame Tussauds přijala do výstavy novou voskovou figuru chotě britského krále Camilly (75). Má být vystavena v novém oddělení společně s figurami krále Charlese (74), jeho zesnulých rodičů královny Elizabethy II., princů Philipa, Williama a princezny Kate (41). Charles a Camilla mají být korunováni 6. května ve Westminster Abbey a Madame Tussauds je může prezentovat týden předtím v očekávání záplavy návštěvníků. Dodělávají Camillu pro muzeum.Zdroj: DK Nová figura Camilly nese tmavomodré šaty designérky Anny Valentine a kopii tiary s řetězem, který nosila královna Alžběta II. Na našem snímku ji zkrášluje v poslední úpravě studiový výtvarník. Zdroj: DK

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu